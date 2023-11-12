Читає по губах: учені винайшли "протез", що переводить рухи в мову (фото)

Новий пристрій допоможе людям, які втратили здатність самостійно говорити, знову спілкуватися з оточуючими.

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Вчені розробили принципово новий "мовленнєвий протезуючий пристрій", досить маленький, щоб уміститися на поштовій марці, який може зчитувати складні електричні сигнали, що беруть участь у виробництві мови. Ця інновація може зробити революцію в галузі комунікації для людей з неврологічними захворюваннями, що порушують здатність говорити, такими як бічний аміотрофічний склероз або синдром "замкненого всередині". На відміну від читання думок, ця технологія спрямована на виявлення рухів м'язів губ, язика, щелеп і гортані, пише ScienceAlert.

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Під керівництвом нейробіолога Грегорі Когана та інженера-біомедика Джонатана Вівенті з Університету Дьюка команда створила електродний масив із тонкого гнучкого пластику з близько розташованими електродами. Така схема дає змогу точно визначати сигнали від нейронів, навіть тих, що перебувають у безпосередній близькості один від одного. Пристрій було протестовано на чотирьох пацієнтах, які зазнали хірургічного втручання, де у дослідників був короткий проміжок часу в 15 хвилин для проведення експерименту без додаткових витрат часу на операцію.

Під час цього етапу тестування команда успішно реєструвала активність мозку в мовленнєвій корі. За допомогою машинного навчання вони проаналізували ці записи і досягли 84% точності у передбаченні певних звуків мови. Однак технологія все ще відстає від природного мовлення і має середню точність 40%.

Потенціал цієї технології викликав значний інтерес, включно з фінансуванням з боку Національних інститутів охорони здоров'я. Наразі дослідники працюють над створенням бездротової версії пристрою, підвищуючи його зручність і функціональність. Це досягнення є значним кроком на шляху до того, щоб люди з порушеннями мовлення могли більш ефективно спілкуватися за допомогою думки, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.