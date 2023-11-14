Полегшення на голці: вчені з'ясували, що процедури голковколювання допомагають у разі кропив'янки

Нове дослідження розкрило невелике відчуття полегшення в учасників, хворих на хронічну кропив'янку, під час проходження традиційної процедури голковколювання.

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У недавньому дослідженні вивчали ефективність акупунктури в лікуванні хронічної спонтанної кропив'янки (ХСК), більш відомої як хронічна кропив'янка. У дослідженні було проведене рандомізоване контрольоване випробування, в якому взяли участь понад 300 осіб із діагнозом ХСК — стан, що характеризується повторюваним свербінням, ураженням шкіри або набряком протягом більше ніж шести тижнів без конкретних провокуючих чинників, пише Medical News.

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Під час дослідження, проведеного Університетом традиційної китайської медицини Ченду, учасників розділили на три групи: одна отримувала чотиритижневе лікування голковколюванням, інша — фіктивне голковколювання протягом того самого часу, а контрольну групу помістили в лист очікування. Ефект після лікування відстежували ще протягом чотирьох тижнів. Зміни симптомів оцінювали за допомогою тижневої шкали активності кропив'янки (UAS7). Результати показали, що у пацієнтів у групі акупунктури відмічалося більш значне поліпшення показників за шкалою UAS7 порівняно з пацієнтами в групах фіктивної акупунктури та очікування. Однак різниця між групами лікування і контролю не відповідала порогу мінімальної клінічної різниці, що ставить під сумнів значущість зменшення вираженості свербежу. Примітно, що в групі голковколювання спостерігалася найвища частота легких побічних явищ.

У супровідній статті до дослідження, автором якої є Майк Каммінгс із Британського товариства медичної акупунктури, вчені наголошують на значущості отриманих результатів. На їхній погляд, результати дослідження заслуговують на особливу увагу, оскільки вони стосуються ефективності акупунктури при лікуванні стану, не пов'язаного з болем. Хоча клінічне значення цих результатів залишається неоднозначним, Каммінгс пропонує фахівцям розглянути потенційні переваги акупунктури як додаткової терапії при різних захворюваннях. Він також зазначає, що акупунктура часто не отримує такої уваги, як інші сучасні методи лікування, через відсутність комерційної підтримки.

Раніше Фокус писав про створення молекули-лікаря, здатної замінити уколи і таблетки. Вдавшись до генія еволюції та останніх технологій, вчені змогли створити молекулу, яка, якщо все піде за планом, зможе назавжди змінити світ фармацевтики та медицини.

Також Фокус писав про те, як вчені збираються замінити гіркі таблетки і сиропи на альтернативний спосіб доставки ліків. Минули ті часи, коли доводилося насильно ковтати великі гіркі таблетки або несмачні сиропи. Їм на заміну скоро прийде безболісна, ефективна та екологічно чиста альтернатива.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.