Важливість звичок. Вчені дізналися, що регулярне заняття спортом зміцнює кістки і суглоби

Нове дослідження виявило, що ключову роль в оздоровленні кісток і суглобів відіграє регулярність виконання фізичних навантажень, а не кількість вправ та їхня тривалість.

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Дослідники з Манчестерського університету виявили, що щоденні заняття спортом в один і той самий час можуть значно поліпшити стан кісток і суглобів. Цей висновок має вирішальне значення для розуміння та управління віковим фізичним спадом і такими захворюваннями, як артрит, пише New Atlas.

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Людський організм працює за 24-годинним циклом, відомим як циркадний ритм, який регулюється супрахіазматичним ядром головного мозку. Ці ритми впливають на різні фізіологічні процеси, зокрема на внутрішню температуру й артеріальний тиск. Порушення цих ритмів пов'язане з такими проблемами зі здоров'ям, як серцево-судинні захворювання.

Дослідження, проведене під керівництвом старшої авторки Джудіт Гойланд і фахівця з хребта, було присвячене вивченню того, як внутрішній годинник організму, або циркадні ритми, впливають на нашу опорно-рухову систему. Фахівці Манчестерського університету вперше з'ясували, як циркадні ритми впливають на міжхребетні диски і хрящі, що мають вирішальне значення для здоров'я скелета. Було показано, що ці тканини, які раніше вважалися ізольованими від циркадних впливів мозку через відсутність нервів і кровопостачання, тепер синхронізуються з мозковим відліком часу.

Дослідження показало, що регулярна фізична активність, яка відповідає природному циклу сну і неспання, допомагає передавати інформацію про час від мозку до скелетних тканин, що несуть вагу. Таке узгодження необхідне для підтримання здоров'я скелета. І навпаки, невідповідність часу виконання вправ може призвести до десинхронізації, що може завдати шкоди фізичному здоров'ю.

На прикладі мишачої моделі фахівці продемонстрували, що нерегулярні тренування прискорюють руйнування кісткової та хрящової тканини. Дослідження також показало, як фізичні рухи протягом дня спричиняють коливання вмісту води в міжхребцевих дисках і суглобових хрящах, впливаючи на їхнє здоров'я та функціонування.

Хоча дослідження проводили на мишах, схожість у будові суглобів і дисків у мишей і людей дає змогу припустити, що отримані результати можна застосувати і до людини. Послідовне виконання фізичних вправ дає змогу вирівняти роботу систем організму й оптимізувати вплив циркадного годинника на кістки та суглоби.

Люсі Дональдсон з Versus Arthritis і професор Цин-Жун Менг з Манчестерського університету підкреслили потенціал цього відкриття для уповільнення прогресування артриту та інших захворювань опорно-рухового апарату. Регулярні фізичні вправи, особливо в певний час, можуть вирівняти внутрішній годинник організму, зменшуючи руйнування кісток і хрящів, заявили вчені.

Це відкриття перспективне не тільки для населення загалом, а й для літніх людей і спортсменів, особливо тих, хто переміщується за часовими поясами. Це дослідження підкреслює важливість дотримання часу виконання фізичних вправ для підтримання здоров'я опорно-рухового апарату і можливого уповільнення прогресування таких вікових захворювань, як артрит.