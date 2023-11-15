1 випадок на 50 мільйонів: в американки з подвійною маткою зародилися відразу два ембріони

Унікальний за своєю рідкісністю випадок дивовижний тим, що попередні пологи жінки, яка народила вже трьох здорових дітей, пройшли успішно, всупереч невтішній статистиці.

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У 32-річної мешканки штату Алабама Келсі Гетчер вагітність протікає вельми незвично через рідкісне захворювання, відоме як "дідельфіс матки" (uterus didelphys), за якого вона має дві матки. Хетчер, масажистка і мати трьох дітей, у травні під час ультразвукового дослідження на восьмому тижні вагітності виявила, що вагітна двійнятами, причому в кожній матці перебуває по одному плоду, пише ScienceAlert.

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Її акушерка-гінекологиня, докторка Швета Патель із Центру для жінок і немовлят при Університеті Алабами в Бірмінгемі, пояснила ймовірний сценарій роздільної овуляції та запліднення в кожній матці. Хоча подвійна матка часто призводить до ускладнень під час вагітності, попередні троє дітей Гетчер народилися здоровими і в повному терміні.

Дідельфіс матки — рідкісний вроджений стан, за якого в жінки є дві окремі матки, кожна зі своєю шийкою, і часто подвійна або розділена піхва. Це відбувається внаслідок неповного злиття двох мюллерових проток під час розвитку плода, які зазвичай з'єднуються й утворюють одну матку. Хоча багато жінок із цим захворюванням можуть вести нормальний спосіб життя і мати успішну вагітність, воно може підвищувати ризик таких ускладнень, як викидень, передчасні пологи та аномалії нирок. Цей стан зустрічається приблизно в 0,3-0,5% жінок і часто діагностується під час обстеження з приводу інших гінекологічних проблем або під час проведення УЗД під час вагітності.

Випадки одночасного настання вагітності в обох матках вкрай рідкісні, їхня ймовірність становить 1 на 50 мільйонів. Останній відомий випадок був зареєстрований у Бангладеш 2019 року. Гетчер, яка очікує пологів приблизно до Різдва, називає своїх близнюків "дівчатками". Вона розраховує на природні пологи, але готова до можливості кесаревого розтину через незалежні скорочення кожної матки. Гетчер впевнена у своїй команді лікарів, визнаючи унікальність свого випадку.

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