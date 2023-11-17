Ризик інфекцій зменшиться. Учені створили новий матеріал, що очищає медичні пристрої

Нова сполука позбавлена недоліків уже наявних засобів очищення медичної апаратури, а також має можливість недорогого масштабного виробництва.

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Група дослідників з Університету штату Колорадо та Університету Сент-Ендрюс розробила новий антимікробний матеріал, який перспективний для запобігання інфекціям, пов'язаним із внутрішніми медичними пристроями, пише Technology Networks.

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Новий матеріал, що являє собою комбінацію металоорганічних каркасів, утворює тонкоплівкову мембрану, яка з часом виділяє оксид азоту — природний антимікробний агент.

Ефективність матеріалу полягає в його здатності вбивати бактерії та грибки, що дуже важливо для медичних пристроїв, які імплантують в організм. Мелісса Рейнольдс, професор хімії, наголосила на потенціалі такого покриття для немедикаментозної профілактики інфекцій під час таких операцій, як заміна тазостегнового суглоба. Це дуже важливо з огляду на ризик інфікування під час таких операцій, як зазначає Американська академія хірургів-ортопедів.

Наразі для запобігання інфекціям у медичних пристроях часто використовують срібні покриття, однак вони мають свої недоліки, включно з можливим вимиванням срібла і несумісністю з деякими типами пристроїв. Новий матеріал являє собою перспективну альтернативу, позбавлену цих недоліків.

Цьому прориву сприяли інноваційні методи кріогенної візуалізації, що дали змогу оптимізувати склад матеріалу для ефективного виділення оксиду азоту. Попередні результати показують його ефективність щодо таких поширених бактерій, як стафілокок і кишкова паличка, навіть у невеликих кількостях.

Наразі дослідницька група зосередила свої зусилля на адаптації цього тонкоплівкового матеріалу для ширшого застосування, зокрема в таких пристроях, як кардіостимулятори. Завдяки можливості недорогого виробництва і відсутності виявлених обмежень ця розробка може істотно підвищити безпеку медичних приладів.

Раніше Фокус писав про відкриття антибіотика, проти якого у бактерій немає шансів. У міру того як супербактерії стають дедалі сильнішими, непримітний зразок ґрунту в руках науки зміг завдати їм важкого удару, від якого вони, можливо, не зможуть оговтатися.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.