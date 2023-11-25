Горе-помічники. Учені виявили нову несподівану причину крововиливу в мозок

Вчені провели нове дослідження і дізналися незвичайну причину крововиливу в мозок, за якою стоять покликані допомагати нам клітини, що виявляють незвичайну поведінку.

Related video

Дослідники виявили новий механізм, який може спричиняти крововиливи в мозок, що ставить під сумнів традиційні уявлення про те, як вони відбуваються. Дослідження показало, що старіючі еритроцити, взаємодіючи з капілярами мозку, можуть призводити до мікрокрововиливів.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Отриманий вченими висновок має велике значення, оскільки він розходиться з раніше існуючою думкою про те, що крововиливи в мозок виникають здебільшого внаслідок фізичного пошкодження кровоносних судин.

Дослідницька група, під керівництвом професорів Сянміна Сю і Марка Фішера з Каліфорнійського університету в Ірвайні, виявила, що з віком еритроцити застряють у вузьких капілярах мозку. Така закупорка може призвести до мікрокрововиливів, які особливо небезпечні у літніх людей, оскільки пов'язані з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, гіпертонії та ішемічного інсульту. Капіляри організму зазвичай мають механізм очищення від закупорки, але з віком цей процес стає менш ефективним. Так, у дослідженні 2010 р., наведеному в статті, було виявлено, що в мозку, який старіє, цей механізм сповільнюється на 30-50%, що призводить до загибелі більшої кількості капілярів.

Для вивчення цього явища дослідники викликали окислювальний стрес в еритроцитах за допомогою гідроперекису трет-бутилу. Потім вони позначили ці клітини флуоресцентним маркером і ввели їх у мозок мишей. Спостереження показали, що ці клітини, які постаріли, затримуються в капілярах, а потім очищаються в результаті процесу, відомого як ендотеліальний еритрофагоцитоз. Однак у міру видалення клітин запальні клітини мікроглії захоплювали їх, що призводило до крововиливу в мозок. Таким чином, спочатку створені допомагати, мікроглії шкодили мозку.

Отримані результати вказують на нові напрямки досліджень і потенційні методи лікування, спрямовані на підтримання функції капілярів у мозку, що старіє, та запобігання зупинки старіючих клітин на цих життєво важливих шляхах. Дослідники наголошують на важливості подальшого вивчення регуляції просвіту капілярів мозку та її зв'язку з ішемічним інсультом, найпоширенішим типом інсульту, для розробки цілеспрямованих методів лікування.

Раніше Фокус писав про загадкову роль черепа у здоров'ї нашого мозку. Дослідники зазначають, що раніше ми не знали про цю складну і дивовижну здатність клітин кісткового мозку в черепі.

Також Фокус писав про сім простих звичок, що поліпшують роботу мозку. Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують його продуктивність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.