Рятівний візит до лікаря. Учені розповіли про важливість обстеження у стоматологів

Вчасний візит до стоматолога може означати не просто різницю між збереженням проблемного зуба і його видаленням, а вчасно діагностований початок розвитку хронічних захворювань, не пов'язаних із ротовою порожниною.

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Новаторське дослідження виявило нову роль стоматологів у громадській охороні здоров'я. Дослідження, проведене у двох стоматологічних клініках загального профілю, поєднувало регулярні стоматологічні огляди зі скринінгом на фактори ризику хронічних захворювань. Вони включали в себе перевірку артеріального тиску, рівня глюкози в крові, холестерину, індексу маси тіла (ІМТ) і співвідношення об'єму талії до зросту. Мета полягала в тому, щоб виявити ранні ознаки таких захворювань, як хвороби серця і діабет, пише Knowridge.

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Результати виявилися приголомшливими. Серед більш ніж 500 пацієнтів було виявлено велику кількість тривожних ознак: 78 % мали підвищений кров'яний тиск, більш ніж половина — нездоровий індекс маси тіла, майже 40 % — високе співвідношення об'єму талії до зросту, 17 % — високий рівень холестерину і 3 % — підвищений рівень глюкози в крові. Тим, у кого результати виявилися тривожними, було рекомендовано звернутися до лікаря для подальшого лікування.

Ця ініціатива була спрямована не лише на виявлення проблем зі здоров'ям, а й на підготовку фахівців-стоматологів. Стоматологи та гігієністи-терапевти дізналися, як проводити такі обстеження та направляти пацієнтів до потрібних медичних послуг. Дослідження, проведене у співпраці між Стоматологічною школою Пенінсули та Стоматологічною лікарнею при Королівському Ліверпульському університеті, демонструє, як команди стоматологів можуть допомогти у виявленні ризиків хронічних захворювань.

Однак дослідження також вказує на деякі проблеми, наприклад, на необхідність чітких рекомендацій та ефективної комунікації, щоб не заплутати пацієнтів. Тісна співпраця між стоматологічними та загальними медичними службами має вирішальне значення для успіху цього підходу. Це відповідає планам систем охорони здоров'я щодо розвитку спільної медичної допомоги, спрямованої на раннє виявлення захворювань, пов'язаних із серцем.

Докторка Джанін Доуті зі Стоматологічної лікарні при Королівському ліверпульському університеті, яка очолювала дослідження, підкреслює важливість таких обстежень, особливо для пацієнтів, які відвідують стоматолога частіше, ніж терапевта.

На закінчення слід зазначити, що дане дослідження — це заклик до стоматологів застосовувати більш цілісний підхід до догляду за пацієнтами. Включення скринінгів здоров'я в процедуру стоматологічних візитів може зіграти важливу роль у ранньому виявленні хронічних захворювань, що в кінцевому підсумку поліпшить здоров'я населення, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про те, що зневажливе ставлення до гігієни рота зменшує мозок. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням об'єму мозку і зменшує розумові здібності.