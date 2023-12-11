Лікувальна лихоманка: вчені представили новий погляд на виснажливий симптом

Лихоманка вже давно асоціюється зі стражданням і негативом, але нові наукові дослідження говорять про те, що цей важкий симптом насправді допомагає нам одужати.

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Багато людей вважають температуру під час лихоманки чимось негативним, таким, що не приносить у наше життя нічого, крім страждань. Але, виявляється, цей неприємний симптом насправді є розумним захисним механізмом нашого організму. Наука розбирає основи лихоманки так, щоб вони були зрозумілі кожному з нас, пише Live Science.

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Лихоманка — це підвищення температури тіла, часто вище 38 градусів за Цельсієм. У нормі температура тіла становить близько 37 C, що є оптимальною температурою для роботи наших клітин. Коли в організм проникають неприємні бактерії або віруси, наша імунна система починає діяти. Вона виділяє хімічні речовини, відомі як пірогени, які надходять у наш мозок і сигналізують про те, що настав час підвищити температуру.

Наше тіло ніби намагається зварити загарбників. Підвищуючи температуру, воно стає менш сприятливим місцем для процвітання і розмноження цих мікроорганізмів. Крім того, деякі наші клітини виробляють спеціальні білки, коли стає спекотно, що підвищує здатність імунної системи боротися з інфекцією.

Коли наш мозок, а саме його частина під назвою гіпоталамус, підвищує рівень внутрішнього термостата, наше тіло реагує на це. Кровоносні судини звужуються, щоб зберегти тепло, і ми починаємо тремтіти, щоб виробити більше тепла. Саме тому під час лихоманки нас б'є озноб: тіло відчуває холод, бо намагається відповідати новій, вищій температурі, встановленій мозком.

Найвища температура, зареєстрована в історії медицини, становила 46,5°C — потенційно смертельна температура, але пацієнт вижив Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Для більшості дорослих і дітей старшого віку короткочасна лихоманка зазвичай не становить особливої проблеми. Однак важливо стежити за тривалістю та інтенсивністю лихоманки. Висока температура у дітей може іноді призводити до судом, але вони зазвичай короткочасні і не небезпечні. Якщо температура не спадає або вас щось турбує, завжди варто проконсультуватися з медичним працівником.

Якщо у вас піднялася температура, вам допоможуть безрецептурні препарати, такі як ацетамінофен або ібупрофен. Також можуть допомогти такі прості речі, як зняття шару одягу, вживання прохолодних напоїв або прийняття теплої ванни. Пам'ятайте, що лихоманка змушує наш організм працювати інтенсивніше, тому відпочинок вкрай важливий.

Лихоманка — це не просто ознака хвороби, це ключова частина захисту нашого організму. Хоча вона може завдавати дискомфорту, вона відіграє важливу роль у боротьбі з інфекціями. Як і в усьому, що стосується здоров'я, ключовим моментом є баланс. Лихоманка — це сигнал до того, щоб звернути увагу і, можливо, звернутися по пораду, але це також і ознака того, що наш організм робить саме те, що він має робити перед обличчям хвороби.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.