Ліки були в нас під носом. Сильний нюх допомагає в боротьбі з хворобою Альцгеймера

Наші органи чуття часто пов'язують із розвитком багатьох захворювань, але нещодавно вчені дійшли висновку, що посилення нюху може позитивно вплинути на лікування важкого захворювання.

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Нещодавно вчені виявили, що наш нюх може бути ключем до боротьби з деменцією. Дослідження показало, що тоді як ми швидко помічаємо погіршення слуху або зору, зниження нюху підкрадається непомітно і може свідчити про ранні стадії деменції, зокрема про пошкодження нюхової ділянки мозку, пише The Guardian.

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Експерти вивчають ідею про те, що втрата нюху — це не просто симптом, а потенційний ранній детектор таких захворювань, як хвороба Альцгеймера. Таке виявлення може мати вирішальне значення, даючи змогу пацієнтам почати лікування раніше, коли воно буде найбільш ефективним. Цікаво, що, подібно до того як використання слухових апаратів може знизити ризик розвитку деменції, посилення нюху може мати аналогічні переваги.

Нюх тісно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Наприклад, запах будинку, де минуло дитинство, може викликати яскраві спогади. Цей зв'язок зумовлений тим, що нюхова система пов'язана з когнітивними та емоційними відділами мозку. Якщо наша здатність відчувати запахи погіршується, це може позначитися на загальних когнітивних функціях.

Дослідження показують, що вплив певних запахів може впливати на когнітивні здібності, а тренування нюху може покращити вербальні здібності та загальне самопочуття літніх людей. Деякі дослідження навіть вказують на те, що тренування нюху зменшує симптоми в пацієнтів із деменцією. Однак для ефективного навчання нюху потрібні значна інтенсивність і зусилля.

Щоб полегшити це завдання, дослідники розробляють інноваційні методи, такі як пристрій, що випромінює різні запахи під час сну, з метою поліпшення нюхової функції без особливих зусиль. Цей пристрій "Memory Air", поряд з іншими способами, такими як ігри на зіставлення запахів, є частиною поточних досліджень, спрямованих на підтвердження ефективності цих підходів у поліпшенні пам'яті та когнітивних функцій.

У міру того, як ми дізнаємося дедалі більше про наш нюх, вчені дають зрозуміти: бережіть і підтримуйте це загадкове почуття. Розуміючи і потенційно зміцнюючи нюх, ми можемо відкрити нові способи боротьби з когнітивними порушеннями і краще відчувати ароматний світ, що оточує нас.

Раніше Фокус писав про виявлення рідкісного гена, що дає надію на лікування Альцгеймера. Відкриття колумбійця, який десятиліттями не піддавався хворобі Альцгеймера, незважаючи на генетичну схильність, призвело до інтригуючих відкриттів у розумінні цього захворювання.

Також Фокус писав про секрет павуків, який може допомогти в лікуванні хвороби Альцгеймера. Дослідники вважають, що розгадавши таємницю павукового шовку, їм вдасться вилікувати одну з найзагадковіших хвороб в історії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.