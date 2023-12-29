Магнітне поле в 30000 разів сильніше за земне: учений розповів, чим небезпечні МРТ апарати

Апарати МРТ пройшли не одне покоління модифікацій і є еталоном безпеки в медицині, але навіть такі продумані і складні винаходи не застраховані від людської дурості.

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Магнітно-резонансна томографія (МРТ) — це потужний медичний інструмент, який використовується для отримання детальних зображень внутрішніх органів. Вона використовує сильні магнітні поля і радіохвилі для візуалізації структури та функцій органів і тканин. Щорічно проводиться близько 95 мільйонів МРТ-сканувань, що надають найважливішу інформацію для діагностики та лікування без шкідливого випромінювання, але навіть тут, людська помилка іноді переважує всі норми безпеки, призводячи до сумних наслідків, пише ScienceAlert.

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Попри широке розповсюдження МРТ та його безпеку, нещодавні інциденти наголосили на важливості дотримання певних правил, каже Адам Тейлор, професор і директор Центру навчання клінічної анатомії Ланкастерського університету. Зокрема, у двох окремих випадках — у Вісконсині та Бразилії, під дією магнітного тяжіння апарата відбулося розрядження вогнепальної зброї. Такі інциденти хоча й рідкісні, але підкреслюють потенційну небезпеку потужного магнітного поля.

Як же працює МРТ апарат і що стоїть в епіцентрі всіх пригод? Магніт апарату МРТ приблизно в 30 000 разів сильніший за магнітне поле Землі. Ця величезна сила вирівнює протони в тілі, які потім порушуються імпульсом радіохвиль. Коли радіохвилі припиняються, протони вирівнюються, випускаючи сигнали, які вловлює апарат для створення зображення. Ця технологія дає змогу розрізняти різні тканини, що допомагає в діагностиці та плануванні лікування.

Для забезпечення безпеки пацієнти проходять попереднє обстеження, під час якого з'ясовують історію хвороби та наявність можливих металевих предметів. Це дуже важливо, оскільки магнітне поле може притягувати або нагрівати металеві предмети, спричиняючи травми або пошкодження. Зокрема, люди з деякими імплантами, наприклад, старими кардіостимуляторами, або з чужорідними металевими предметами в тілі піддаються підвищеному ризику і потребують особливих запобіжних заходів.

Іноді металеві предмети поблизу кабінету МРТ можуть стати небезпечними снарядами. В Індії та Південній Кореї сталися інциденти зі смертельними наслідками, коли в апарат потрапили кисневі балони. Навіть крихітні металеві осколки, особливо ті, що потрапили в око, можуть завдати серйозної травми під час сканування, враховуючи силу магніту. У лікарнях і клініках існують суворі протоколи для зниження цих ризиків.

Незважаючи на ці ризики, переваги МРТ досить значні. Це неінвазивний спосіб отримати чітке уявлення про внутрішні структури організму, що допомагає діагностувати різні захворювання, від розриву зв'язок до пухлин. Сучасні види, такі як функціональна МРТ (фМРТ), навіть дають змогу лікарям вивчати активність мозку і спостерігати розвиток захворювань.

МРТ продовжує розвиватися, пропонуючи більш детальні зображення і нові знання про здоров'я людини. У міру вдосконалення протоколів безпеки кількість несприятливих інцидентів залишається низькою, що робить МРТ безпечним, надійним і безцінним інструментом у сучасній медицині, але це не означає, що нам варто забувати про фундаментальну обережність під час поводження з цим інструментом, як з боку лікаря, так і з боку пацієнта.

МРТ неймовірно безпечна та ефективна, але виключно при дотриманні рекомендацій, що стосуються безпеки всіх учасників процесу. Завжди надавайте медичним працівникам повну і точну інформацію, щоб забезпечити правильне і корисне сканування. Це диво медичної техніки продовжує революціонізувати діагностику та лікування, допомагаючи мільйонам людей щороку, але навіть воно не застраховане від людського фактора.

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