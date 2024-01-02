Тривожний сюрприз. В арктичному снігу знайшли залишки сонцезахисного крему: як це сталося

Дослідники повідомляють, що вперше за всю історію спостережень виявили забруднювачі, які використовуються для виробництва сонцезахисного крему в цих льодах.

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За всю історію свого існування людство встигло "наслідити" по всій земній кулі: відбитки людської діяльності у вигляді мікропластику і "вічних хімікатів" уже можна знайти всюди від Арктики і до найглибших місць океану. Наприклад, поліетиленовий пакет раніше вже був знайдений у найглибшій точці Тихого океану — Маріанській западині. Крім того, сліди людської діяльності легко помітити у викидах парникових газів, які невблаганно продовжують накопичуватися в атмосфері Землі, пише Daily Mail.

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Нове дослідження вчених з Венеціанського університету Ка Фоскарі в Іспанії стало ще однією протверезною подією в історії людства. Вчені додали до списку "людських слідів" список із 13 інгредієнтів, які зазвичай використовують для приготування сонцезахисних кремів та інших засобів особистої гігієни. На жаль, всі вони були виявлені в сніговому покриві 5 арктичних льодовиків на архіпелазі Шпіцберген.

За словами співавтора дослідження, полярного вченого Маріанни Д'Аміко, деякі з цих хімікатів фактично вперше були помічені вченими в снігу Шпіцбергена. Команда визнає, що ця знахідка має цілком тривожний вигляд, але водночас вчені впевнені, що подібні аналізи надзвичайно важливі для людства. Саме вони фактично дають нам змогу краще зрозуміти те, де саме зустрічаються такі види забруднювачів і звідки вони беруться в таких віддалених районах планети. Крім того, такі знахідки можуть послужити для людей поштовхом до негайного розв'язання кліматичної проблеми й зупинки забруднення в найкоротші терміни.

Предметом нового дослідження стали так звані "хімічні речовини, що викликають занепокоєння в Арктиці" (CEACs). Список сполук було визначено вченими-екологами, він фактично являє собою документацію масштабів і наслідків забруднення арктичного регіону.

За словами Д'Аміко, виробництво і використання хімікатів зросло, тоді як знання про їхнє поширення і поведінку в полярному середовищі просто є недостатніми. Відомо, що деякі CEACs вже були виявлені в Антарктиді та Арктиці: їх помітили в поверхневих водах, морській воді, потоці стічних вод поблизу дослідницьких станцій. Водночас ученим надзвичайно мало відомо про те, звідки вони взялися.

Під час нового дослідження вчені зосередилися на тому, щоб зібрати додаткові докази поширення забруднювачів. Команда вивчила 13 поширених інгредієнтів засобів особистої гігієни, зокрема аромати, що містяться в милі та шампунях, а також УФ-фільтри, що використовуються в сонцезахисних кремах, наприклад, бензофенон-3.

Вчені зібрали 25 зразків снігу на ділянці на південь від села Ню-Олесунн і п'яти льодовиках на відстані до 40 кілометрів: всі зразки були зібрані з різної глибини. Результати показують, що на всіх льодовиках, крім одного, концентрація УФ-фільтрів, що відклалися взимку, була вищою, ніж у сніговому покриві в інші сезони. Дослідники виявили, що два УФ-фільтри, BP3 й октокрилен, також були більш поширені на вершинах льодовиків.

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові аналізи, щоб зрозуміти, чи є забруднювальні речовини в арктичному снігу небезпечними та чи наближаються вони до токсичних рівнів. Також потрібні роки подальших спостережень, щоб зрозуміти, як швидко і з яких джерел ці забруднювачі надходять в арктичний сніг.

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