Реальний термін придатності добавок: учені розповіли, чи небезпечні прострочені полівітаміни

До прострочених продуктів харчування та медичних препаратів варто ставитися з великою обережністю, але вчені вирішили з'ясувати, чи входять до цієї категорії джерел небезпеки вітамінні добавки.

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Оскільки всі ми прагнемо вести більш здоровий спосіб життя, одним із популярних кроків є контроль за споживанням вітамінів. Зазвичай для підживлення організму використовуються полівітаміни. Але деякі з баночок забуваються і надовго засиджуються у нас на полицях. Експерти розповіли про те, чи можна ще вживати ці вітаміни, пише EatingWell.

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Мультивітаміни розроблені таким чином, щоб залишатися стабільними й ефективними протягом приблизно двох років від дати виробництва, і цей факт підтверджується дослідженнями в галузі харчування. Вони не псуються, як швидкопсувні продукти, але поступово втрачають свою силу. Це не означає, що після закінчення терміну придатності вони стають небезпечними, але вони можуть бути не такими ефективними.

Загалом приймати прострочені полівітаміни безпечно: вони не зашкодять вам, як зіпсована їжа. Однак із часом поживні речовини руйнуються, і вони стають менш ефективними. Ви можете не отримати всю користь для здоров'я, яку шукаєте. Експерти радять перевіряти термін придатності та замінювати старі пляшки, щоб бути впевненим, що ви отримуєте всю поживну цінність.

Щоб полівітаміни зберігали свою силу якомога довше, зберігайте їх у сухому прохолодному місці, подалі від сонячного світла. Ванні кімнати та кухні можуть здатися зручними, але коливання вологості та температури можуть прискорити руйнування вітамінів. Зберігайте їх в оригінальній упаковці, щоб захистити від повітря і світла.

Коли прийде час позбутися протермінованих полівітамінів, не варто просто викидати їх у відро для сміття або спускати в унітаз. Ці способи можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Замість цього скористайтеся програмами повернення з аптек або змішайте вітаміни з непривабливими для тварин речовинами і сміливо викидайте їх у відро для сміття.

Хоча протерміновані полівітаміни загалом безпечні й лише з часом втрачають свою силу, вони не такі корисні, як свіжі. Для підтримання здоров'я намагайтеся отримувати поживні речовини зі збалансованої дієти і проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати вживати будь-які добавки. Якщо ви сумніваєтеся в ефективності старої пляшки вітамінів, можливо, настав час почати з нової.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.