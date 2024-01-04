Знизити калорії без шкоди задоволенню: дієтологи поділилися стратегіями легкого харчування

У світі, сповненому шкідливої, але дуже смачної їжі, часом буває важко встояти і не піддатися її спокусі. Дієтологи розробили просту й ефективну стратегію харчування, яка не жертвує смаком їжі.

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Останніми роками спостерігається помітне зрушення в бік більш здорового способу життя і харчування. Побалувавши себе у святкові дні, багато хто шукає способи повернутися до легшого і здоровішого способу життя. Саме тут на допомогу приходить досвід багатьох дієтологів, які пропонують прості стратегії, що не потребують радикальних і непосильних змін, пише StarTribune.

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Основна порада полягає у збільшенні споживання рослинної їжі. Концепція волюметрики, розроблена Барбарою Дж. Роллс, пропагує споживання продуктів з високим вмістом води, таких як фрукти та овочі. Ці продукти забезпечують ситість без великої кількості калорій. Це науково обґрунтований підхід, який допомагає насититися, не почуваючись обділеним, каже Тобі Смітсон, досвідчена дієтологиня. Овочі, універсальні за своєю природою, можуть бути включені в будь-який прийом їжі завдяки своїй низькокалорійності та високій поживності.

Ще один стовп здорового харчування — включення в раціон більшої кількості рослинних білків, особливо бобових. Квасоля, наприклад, багата на білок і клітковину, які допомагають травленню і забезпечують відчуття ситості. Їх можна використовувати в найрізноманітніших стравах — від супів до салатів, каже Смітсон.

Аспект дієти, який часто не береться до уваги, — споживання рідких калорій. Дієтологи радять стежити за тим, що ви п'єте, оскільки такі напої, як солодка газована вода та алкоголь, можуть значно збільшити денну норму калорій. Такий підхід, як заміна тонізуючої води на содову в коктейлях або вибір напоїв із меншим вмістом залишкового цукру, наприклад, ігристих вин, може помітно змінити ситуацію на краще.

По суті, перехід на легше і здоровіше харчування не обов'язково має бути похмурою або нудною справою. Йдеться про більш розумний і усвідомлений вибір продуктів харчування, збільшення споживання рослинної їжі та уважне ставлення до рідких калорій. Такий підхід не тільки корисний для корекції курсу після свят, а й може бути прийнятий як довгостроковий вибір на користь здорового способу життя. Йдеться про правильне харчування для організму без шкоди для смаку і задоволення.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.