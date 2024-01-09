Стати Суперменом на Місяці: чи допоможе низька гравітація вижити після стрибка з висоти

Дослідники кажуть, що навіть за низької гравітації на супутнику Землі, стрибки з великої висоти залишаються ризикованою витівкою.

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У світлі майбутніх польотів людини на Місяць, у Мережі обговорюється багато запитань, серед яких трапляються і досить цікаві. Наприклад, що буде з людиною, якщо вона впаде з хмарочоса на Місяці? Попри дикість такого припущення, у науки є відповідь, пише IFLScience.

У реальності будь-яке падіння на поверхню Місяця потенційно може виявитися останнім. Яскравим прикладом тому слугує прогулянка астронавта Джона Янга місячною поверхнею.

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"Я вирішив стрибнути та піднявся на 1,2 метра у висоту. Коли ж я спробував приземлитися назад, то вага мого рюкзака потягнула мене вниз і я почав падати на спину. Я намагався вирівнятися в польоті, але так і не зміг. Зрештою, я впав з висоти 1,2 метра прямо на власний рюкзак", — розповідав Янг.

"Думка про те, що я зараз помру, пронеслася у мене в голові. Це був єдиний раз за весь час перебування на Місяці, коли я запанікував. Очевидно, що мій костюм і рюкзак не були призначені для того, щоб витримати падіння з 1,2 метра", — продовжує астронавт.

Але якби костюм астронавта не був проблемою, а система подачі кисню була б зручнішою. Чи може низька гравітація на Місяці дозволити людині стрибнути з великої висоти та залишитися неушкодженою?

Попри те, що низька сила гравітації допоможе безпечно приземлитися, зістрибнувши з невеликої висоти, вона не допоможе при падінні з хмарочоса. Під час вільного падіння на Землі ви досягаєте граничної швидкості, за якої сила опору повітря дорівнює силі гравітації. У цей момент подальшого прискорення вже не відбувається.

Для парашутиста з розпростертими руками й ногами швидкість падіння становить близько 200 км/год, хоча він може збільшувати швидкість пірнаючи головою або ногами вниз, зменшуючи опір. На великих висотах, де повітря розріджене, а значить менший і опір, швидкість падіння збільшується. Наприклад, Фелікс Баумгартнер стрибнув із висоти 39 км і досяг швидкості звуку (343 м/с).

Відомо, що на Землі прискорення вільного падіння становить близько 9,8 м/с², тоді як на Місяці воно становить 1,6 м/с². Але небезпека криється в іншому, на Місяці дуже розріджена атмосфера, а це значить, що сила опору, яка сповільнила б падіння, наприклад, з 40-го поверху, буде дуже невеликою.

Наприклад, якщо на Місяці ви впадете з висоти 100 метрів, тоді до моменту зіткнення з поверхнею супутника ви досягнете швидкості 64,4 кілометра на годину. У цьому випадку, найімовірніше, ви отримаєте травму, але не загинете. Але якщо зістрибнути з хмарочоса на Місяці, тоді швидкість падіння становитиме 185,5 кілометрів на годину, а цього більш ніж достатньо, щоб загинути.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому гравітація тягне нас донизу, а не штовхає вгору. Для того, щоб зрозуміти природу гравітації, потрібно зрозуміти суть простору-часу.