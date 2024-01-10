Не варто боятися, але варто бути напоготові: причини затяжного кашлю і способи впоратися з ним

Затяжний кашель може викликати не тільки дискомфорт, а й страх з боку людей, які пережили пандемію, але вчені вважають, що в нього набагато більше причин появи, ніж підступний COVID-19.

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Останнім часом кашель став не просто дратівливим і дискомфортним фактором. Наша реакція на його прояв змінилася. З часів пандемії COVID-19 кашель на людях може привертати недобрі погляди. Розуміння причин затяжного кашлю та ефективних методів його лікування дуже важливе, особливо в період після хвороби, пише Yahoo!

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Кашель часто є затяжним симптомом респіраторного захворювання. Як правило, після активної фази хвороби настає період відновлення. Однак повне одужання настає не відразу після закінчення цієї стадії. Кашель після поліпшення самопочуття може бути викликаний триваючим запаленням, коли дихальні шляхи відновлюються після інфекції. Це запалення не обов'язково свідчить про триваючу або активну хворобу, каже доктор Томас Руссо, професор і експерт з інфекційних захворювань в Університеті Буффало.

Іншою поширеною причиною постійного кашлю є постназальний кашель, який може подразнювати горло. Це спосіб організму очистити легені та верхні дихальні шляхи від слизу — процес, який може зайняти деякий час. Цей тип кашлю часто загострюється вночі через те, що слиз рухається горлом і потрапляє в легені в положенні лежачи.

Впоратися із затяжним кашлем може бути непросто. Кашель після гострої респіраторної інфекції може тривати до місяця. Безрецептурні препарати, такі як відхаркувальні засоби, допомагають розріджувати слиз, полегшуючи його відкашлювання. Натуральні засоби, такі як мед, відомий своїми протизапальними та протимікробними властивостями, можуть бути заспокійливими, особливо якщо додати його в гарячий чай. Використання зволожувача повітря також може принести полегшення.

У разі кашлю, імовірно викликаного залишковим запаленням, може допомогти безрецептурний антигістамінний препарат. Однак важливо проконсультуватися з лікарем, якщо кашель супроводжується серйозними симптомами, такими як лихоманка, утруднене дихання або відкашлювання кров'ю. Крім того, людям з уже наявними захворюваннями дихальних шляхів, такими як астма, слід звернутися до лікаря, щоб унеможливити ускладнення.

У більшості випадків затяжний кашель минає сам собою. Однак якщо він значно погіршує якість вашого життя або зберігається понад кілька тижнів, рекомендується відвідати лікаря. Головне — зрозуміти, що, хоча кашель може завдавати незручностей, він часто є ознакою триваючого процесу відновлення організму, а не активних і небезпечних захворювань.

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