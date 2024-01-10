Рани, які не загояться: у людей, які втратили брата або сестру в дитинстві, слабше серце

Нове дослідження вчених виявило, що травма від втрати брата або сестри в дитинстві серйозно впливає на здоров'я серця і ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Related video

Втрата брата або сестри в ранньому віці — це не просто емоційна трагедія, вона може вплинути на здоров'я серця, з'ясували вчені. Всебічне дослідження, проведене Фуданьським університетом у Китаї, показало, що у людей, які пережили таку втрату, на 17% вища ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань у молодшому віці, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Це дослідження особливо значуще, оскільки в ньому взяли участь понад два мільйони людей у Данії, що робить його одним із найбільших у своєму роді. Учасникам було в середньому близько 11 років на момент трагедії. Протягом 17 років спостереження у тих, хто втратив брата чи сестру, частіше розвивалися серцево-судинні захворювання (ССЗ) — інфаркти, серцева недостатність та інсульти, у віці до 41 року. Цікаво, що цей підвищений ризик зберігався незалежно від того, чи помер брат або сестра від серцево-судинних захворювань або з інших причин.

Дослідження також виявило деякі специфічні закономірності. Наприклад, у тих, хто втратив близнюка або молодшого брата, ризик був ще вищим. Перший рік після втрати брата або сестри був особливо критичним, особливо для підлітків, у яких ризик серцевих захворювань збільшувався втричі.

Що виділяє це дослідження, так це вивчення фізичного впливу емоційної травми на нас. Хоча вже давно відомо, що втрата брата або сестри неймовірно важка, це дослідження проливає світло на те, як вона може мати довгострокові наслідки для фізичного здоров'я.

Дослідники припускають, що загальні генетичні та екологічні чинники можуть пояснити, чому брати й сестри, які втратили родича через хворобу серця, самі піддаються вищому ризику. Однак підвищений ризик після смертей, не пов'язаних із серцевими захворюваннями, вказує на те, що психологічний стрес і його вплив на організм також відіграють важливу роль.

Ці результати підкреслюють важливість надання підтримки тим, хто втратив родичів. Йдеться не тільки про те, щоб допомогти їм впоратися з горем, а й про захист їхнього довгострокового здоров'я. Це дослідження може призвести до поліпшення догляду та втручання для людей, які втратили братів і сестер, що потенційно знизить ризик раннього розвитку серцево-судинних захворювань.

Ця наукова робота є потужним нагадуванням про глибокий і тривалий вплив емоційних переживань на наше фізичне здоров'я, вкотре підкреслюючи зв'язок нашого психологічного та фізичного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Також Фокус писав про те, скільки може пропрацювати мозок після зупинки серця. Вчені проаналізували понад п'ятсот пацієнтів, серце яких зупинилося і дізналися, що наш мозок — це впертий і підготовлений боєць, який бореться за кожну хвилину існування до останнього.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.