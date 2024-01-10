Раны, которые не заживут: у людей, потерявших брата или сестру в детстве, более слабое сердце

Новое исследование ученых выявило, что травма от потери брата или сестры в детстве серьезно влияет на здоровье сердца и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Потеря брата или сестры в раннем возрасте — это не просто эмоциональная трагедия, она может повлиять на здоровье сердца, выяснили ученые. Всестороннее исследование, проведенное Фуданьским университетом в Китае, показало, что у людей, переживших такую потерю, на 17% выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в более молодом возрасте, пишет New Atlas.

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Это исследование особенно значимо, поскольку в нем приняли участие более двух миллионов человек в Дании, что делает его одним из крупнейших в своем роде. Участникам было в среднем около 11 лет на момент трагедии. В течение 17 лет наблюдения у тех, кто потерял брата или сестру, чаще развивались сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — инфаркты, сердечная недостаточность и инсульты, в возрасте до 41 года. Интересно, что этот повышенный риск сохранялся независимо от того, скончался ли брат или сестра от сердечно-сосудистых заболеваний или по другим причинам.

Исследование также выявило некоторые специфические закономерности. Например, у тех, кто потерял близнеца или младшего брата, риск был еще выше. Первый год после потери брата или сестры был особенно критическим, особенно для подростков, у которых риск сердечных заболеваний увеличивался в три раза.

Что выделяет это исследование, так это изучение физического воздействия эмоциональной травмы на нас. Хотя уже давно известно, что потеря брата или сестры невероятно тяжела, это исследование проливает свет на то, как она может иметь долгосрочные последствия для физического здоровья.

Исследователи предполагают, что общие генетические и экологические факторы могут объяснить, почему братья и сестры, потерявшие родственника из-за болезни сердца, сами подвергаются более высокому риску. Однако повышенный риск после смертей, не связанных с сердечными заболеваниями, указывает на то, что психологический стресс и его влияние на организм также играют важную роль.

Эти результаты подчеркивают важность оказания поддержки тем, кто потерял родственников. Речь идет не только о том, чтобы помочь им справиться с горем, но и о защите их долгосрочного здоровья. Это исследование может привести к улучшению ухода и вмешательства для потерявших братьев и сестер людей, что потенциально снизит риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Данная научная работа является мощным напоминанием о глубоком и продолжительном влиянии эмоциональных переживаний на наше физическое здоровье, в очередной раз подчеркивая связь нашего психологического и физического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Также Фокус писал о том, сколько может проработать мозг после остановки сердца. Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

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