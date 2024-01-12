Харчування відіграє вирішальну роль: дієтолог розповів про нюанси прийому пробіотиків

Хоча пробіотики позитивно впливають на здоров'я нашого кишківника, дієтологи стверджують, що ключовим елементом зміцнення здоров'я є те, чим саме ми харчуємося.

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У сучасному світі часто можна почути термін "пробіотики", особливо на популярних соціальних платформах. Їх часто пов'язують із різними перевагами для здоров'я, як-от міцна імунна система і чистіша шкіра. Завдяки широкому асортименту продуктів для здоров'я кишківника, включно з добавками та домашніми пробіотичними напоями, стає зрозуміло, що здоров'я кишківника — тема, яка цікавить багатьох. Експерт розповів про їхню реальну ефективність і нюанси вживання, пише Make It.

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Пробіотики — це, по суті, хороші бактерії, які відіграють найважливішу роль у підтримці здорового балансу в нашому кишечнику. Деріл Джіоффре, сертифікований дієтолог, пояснює їхню важливість для травлення та боротьби зі шкідливими патогенами, що спричиняють запалення. Дослідження показують, що ці корисні бактерії можуть активізувати нашу імунну систему, захищати від хвороб і потенційно знижувати частоту застудних захворювань.

Цікаво, що хоча пробіотики природним чином присутні в різних продуктах харчування, експерти рекомендують приймати добавки на додаток до нашого раціону. Це пов'язано з тим, що порівняно з нашими предками споживання нами пробіотиків значно скоротилося.

Ферментовані продукти їх є чудовими джерелами. Серед рекомендованих продуктів — квашена капуста, солоні огірки, кімчі та ферментовані соєві боби. Крім того, корисні деякі молочні продукти, такі як грецький йогурт і кефір.

Джіоффре радить чергувати різні види пробіотичних добавок. Є пробіотики на основі спор, які мають захисну оболонку, щоб пережити сувору подорож нашою травною системою. Також існують пробіотики, які містять широкий спектр корисних бактерій, але можуть ледве добиратися до кишківника в цілості й схоронності.

У нашому кишечнику мешкає безліч корисних пробіотиків, які необхідні для травлення, імунітету і навіть психічного здоров'я Фото: Unsplash

Дуже важливо скоротити споживання цукру, рафінованих вуглеводів і алкоголю. Вони можуть послаблювати мікробіом кишечника, протидіючи їхній користі.

Регулярне вживання пробіотиків рекомендується, як правило, в кількості близько 30 мільярдів КУО на день. КУО, або колонієутворювальні одиниці — це одиниця виміру, що використовується для оцінки кількості життєздатних бактерій або грибкових клітин у зразку. Коли йдеться про пробіотики, КУО означають кількість живих і активних мікроорганізмів, що містяться в кожній дозі пробіотичної добавки. Однак важливо зазначити, що не існує загальноприйнятої добової норми. Потенційні побічні ефекти, особливо для людей з ослабленою імунною системою, все ще є предметом вивчення. Крім того, рекомендується проявляти обережність під час купівлі добавок через обмежене регулювання в цій галузі.

Розуміння і включення пробіотиків у свій раціон може стати важливим кроком на шляху до поліпшення здоров'я кишечника. Попри ентузіазм навколо їхніх потенційних переваг, важливо підходити до цього аспекту здорового способу життя зі збалансованого погляду, зважаючи як на харчові джерела, так і на роль добавок, підсумував дієтолог.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.