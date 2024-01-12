Питание играет решающую роль: диетолог рассказал о нюансах приема пробиотиков

Хотя пробиотики положительно влияют на здоровье нашего кишечника, диетологи утверждают, что ключевым элементом укрепления здоровья является то, чем именно мы питаемся.

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В современном мире часто можно услышать термин "пробиотики", особенно на популярных социальных платформах. Их часто связывают с различными преимуществами для здоровья, такими как крепкая иммунная система и более чистая кожа. Благодаря широкому ассортименту продуктов для здоровья кишечника, включая добавки и домашние пробиотические напитки, становится ясно, что здоровье кишечника — тема, интересующая многих. Эксперт рассказал об их реальной эффективности и нюансах употребления, пишет Make It.

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Пробиотики — это, по сути, хорошие бактерии, которые играют важнейшую роль в поддержании здорового баланса в нашем кишечнике. Дэрил Джиоффре, сертифицированный диетолог, объясняет их важность для пищеварения и борьбы с вредными патогенами, вызывающими воспаление. Исследования показывают, что эти полезные бактерии могут активизировать нашу иммунную систему, защищать от болезней и потенциально снижать частоту простудных заболеваний.

Интересно, что хотя пробиотики естественным образом присутствуют в различных продуктах питания, эксперты рекомендуют принимать добавки в дополнение к нашему рациону. Это связано с тем, что по сравнению с нашими предками потребление нами пробиотиков значительно сократилось.

Ферментированные продукты их являются отличными источниками. Среди рекомендуемых продуктов — квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи и ферментированные соевые бобы. Кроме того, полезны некоторые молочные продукты, такие как греческий йогурт и кефир.

Джиоффре советует чередовать различные виды пробиотических добавок. Есть пробиотики на основе спор, которые имеют защитную оболочку, чтобы пережить суровое путешествие по нашей пищеварительной системе. Также существуют пробиотики, которые содержат широкий спектр полезных бактерий, но могут с трудом добираться до кишечника в целости и сохранности.

В нашем кишечнике обитает множество полезных пробиотиков, которые необходимы для пищеварения, иммунитета и даже психического здоровья Фото: Unsplash

Очень важно сократить потребление сахара, рафинированных углеводов и алкоголя. Они могут ослаблять микробиом кишечника, противодействуя их пользе.

Регулярное употребление пробиотиков рекомендуется, как правило, в количестве около 30 миллиардов КОЕ в день. КОЕ, или колониеобразующие единицы — это единица измерения, используемая для оценки количества жизнеспособных бактерий или грибковых клеток в образце. Когда речь идет о пробиотиках, КОЕ означают количество живых и активных микроорганизмов, содержащихся в каждой дозе пробиотической добавки. Однако важно отметить, что не существует общепринятой суточной нормы. Потенциальные побочные эффекты, особенно для людей с ослабленной иммунной системой, все еще являются предметом изучения. Кроме того, рекомендуется проявлять осторожность при покупке добавок из-за ограниченного регулирования в этой области.

Понимание и включение пробиотиков в свой рацион может стать важным шагом на пути к улучшению здоровья кишечника. Несмотря на энтузиазм вокруг их потенциальных преимуществ, важно подходить к этому аспекту здорового образа жизни со сбалансированной точки зрения, учитывая как пищевые источники, так и роль добавок, подытожил диетолог.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.