Активність, що змінює життя: вчені виявили користь від плавання в холодній воді під час менопаузи

Менопауза є невідворотним етапом життя жінок і являє собою сукупність різних дискомфортів, але наука виявила один дієвий і простий метод боротьби з її симптомами.

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Недавнє дослідження вчених пролило світло на позитивний вплив плавання в холодній воді на здоров'я жінок, які перебувають у менопаузі. Це дослідження, проведене групою фахівців з Університетського коледжу Лондона, відкриває багатообіцяючі перспективи для тих, хто шукає альтернативні методи боротьби з її симптомами, пише EurekAlert!

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Опитавши 785 жінок, автори дослідження з'ясували, що майже половина з них вважає плавання в холодній воді бальзамом від тривоги, а більш як третина відчувають полегшення перепадів настрою та його піднесений стан. Крім того, близько 30 % учасниць відзначили зменшення припливів жару — поширеного і часто дискомфортного симптому менопаузи.

Концепція користі холодної води для здоров'я не нова. Спортсмени давно використовують крижані ванни для відновлення м'язів, а любителі плавання на відкритому повітрі відмічають поліпшення настрою і зниження стресу. Це дослідження не тільки підтверджує ці твердження, а й підкреслює потенціал плавання в холодній воді для полегшення фізичних дискомфортів, як-от ломота, біль і жахливі припливи жару.

Менопауза — важливий етап у житті жінки, що зазвичай настає у віці від 45 до 55 років і характеризується цілою низкою симптомів, від порушень сну до збільшення ваги. Дослідження показало, що 63,3 % учасниць зайнялися плаванням як стратегією пом'якшення цих симптомів. Розповідь 57-річної жінки, яка стверджує: "холодна вода врятувала мені життя". Так жінки говорять про перетворювальну силу цього заняття.

Цікаво, що чим довше жінки займаються цим видом діяльності, тим більш вираженими виявляються переваги. Більшість учасниць наважувалися на купання в літніх і зимових водоймах, відмовляючись від теплих гідрокостюмів, щоб повною мірою відчути ефект від холодних занурень.

Однак дослідження також застерігає від потенційних ризиків, пов'язаних із плаванням у холодній воді, таких як гіпотермія, холодовий шок і проблеми з якістю води. Наявність у водоймах забруднювальних речовин, таких як неочищені стічні води, може становити небезпеку для здоров'я, що наголошує на необхідності обережності та обізнаності про середовище для плавання.

Результати дослідження виходять за рамки клімактеричних жінок і зачіпають досвід тих, у кого менструація триває. Значна кількість жінок відзначили поліпшення тривожності, перепадів настрою і дратівливості, що свідчить про ширшу застосовність плавання в холодній воді для жіночого здоров'я.

Незважаючи на обнадійливі результати, дослідники визнають наявність обмежень, включно із самовідбором учасників дослідження — усі вони вже були любителями холодної води. Така схильність може вплинути на отримані результати, що свідчить про необхідність подальших досліджень, щоб зрозуміти оптимальні умови для зменшення симптомів менопаузи за допомогою плавання в холодній воді.

Це дослідження не тільки підкреслює користь для фізичного і психічного здоров'я від занурення в холодну воду, а й відкриває шлях до подальшого вивчення того, як такі природні засоби можуть допомогти впоратися з проблемами менопаузи.

Раніше Фокус писав про користь вегетаріанської дієти під час менопаузи. Вона може допомогти з раптовими спалахами жару в тілі.

Також Фокус писав про те, що ризик деменції підвищується при лікуванні менопаузи. Гормональна терапія під час менопаузи, звична для багатьох жінок, може нести в собі прихований ризик розвитку захворювання, йдеться в новому дослідженні.