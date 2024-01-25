Активность, меняющая жизни: ученые выявили пользу от плавания в холодной воде при менопаузе

Менопауза является неотвратимым этапом жизни женщин и представляет собой совокупность различных дискомфортов, но наука выявила один действенный и простой метод борьбы с ее симптомами.

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Недавнее исследование ученых пролило свет на положительное влияние плавания в холодной воде на здоровье женщин, находящихся в менопаузе. Это исследование, проведенное группой специалистов из Университетского колледжа Лондона, открывает многообещающие перспективы для тех, кто ищет альтернативные методы борьбы с ее симптомами, пишет EurekAlert!.

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Опросив 785 женщин, авторы исследования выяснили, что почти половина из них считает плавание в холодной воде бальзамом от тревоги, а более трети испытывают облегчение перепадов настроения и его приподнятое состояние. Кроме того, около 30 % участниц отметили уменьшение приливов жара — распространенного и часто дискомфортного симптома менопаузы.

Концепция пользы холодной воды для здоровья не нова. Спортсмены давно используют ледяные ванны для восстановления мышц, а любители плавания на открытом воздухе отмечают улучшение настроения и снижение стресса. Данное исследование не только подтверждает эти утверждения, но и подчеркивает потенциал плавания в холодной воде для облегчения физических дискомфортов, таких как ломота, боли и ужасные приливы жара.

Менопауза — важный этап в жизни женщины, обычно наступающий в возрасте от 45 до 55 лет и характеризующийся целым рядом симптомов, от нарушений сна до увеличения веса. Исследование показало, что 63,3 % участниц занялись плаванием в качестве стратегии смягчения этих симптомов. Рассказ 57-летней женщины, которая утверждает: "холодная вода спасла мне жизнь". Так женщины говорят о преобразующей силе этого занятия.

Интересно, что чем дольше женщины занимаются этим видом деятельности, тем более выраженными оказываются преимущества. Большинство участниц отваживались на купание в летних и зимних водоемах, отказываясь от теплых гидрокостюмов, чтобы в полной мере ощутить эффект от холодных погружений.

Однако исследование также предостерегает от потенциальных рисков, связанных с плаванием в холодной воде, таких как гипотермия, холодовой шок и проблемы с качеством воды. Наличие в водоемах загрязняющих веществ, таких как неочищенные сточные воды, может представлять опасность для здоровья, что подчеркивает необходимость осторожности и осведомленности о среде для плавания.

Результаты исследования выходят за рамки климактерических женщин и затрагивают опыт тех, у кого менструация продолжается. Значительное число женщин отметили улучшение тревожности, перепадов настроения и раздражительности, что говорит о более широкой применимости плавания в холодной воде для женского здоровья.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи признают наличие ограничений, включая самоотбор участников исследования — все они уже были любителями холодной воды. Такая предрасположенность может повлиять на полученные результаты, что говорит о необходимости дальнейших исследований, чтобы понять оптимальные условия для уменьшения симптомов менопаузы с помощью плавания в холодной воде.

Данное исследование не только подчеркивает пользу для физического и психического здоровья от погружения в холодную воду, но и открывает путь к дальнейшему изучению того, как такие природные средства могут помочь справиться с проблемами менопаузы.

Ранее Фокус писал о пользе вегетарианской диеты во время менопаузы. Она может помочь с внезапными вспышками жара в теле.

Также Фокус писал о том, что риск деменции повышается при лечении менопаузы. Гормональная терапия при менопаузе, привычная для многих женщин, может нести в себе скрытый риск развития заболевания, говорится в новом исследовании.