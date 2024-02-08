Чотири "чарівні" інгредієнти: чому лосось є ідеальною їжею для сердечників

Нещодавнє дослідження вчених виявило цілу низку корисних сполук, які зміцнюють наше серце і захищають його від різних захворювань.

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Лосось багатьма вважається суперпродуктом, насиченим поживними речовинами, які підтримують і зміцнюють наше здоров'я. Нещодавні результати досліджень Університету Колорадо пролили світло на те, чому лосось є таким потужним компонентом збалансованої дієти, особливо коли йдеться про здоров'я серця. Під час дослідження вчені виявили в лососі особливі сполуки, які відіграють найважливішу роль у зниженні рівня шкідливого холестерину в організмі, пише Daily Mail.

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Холестерин, особливо "поганий", відомий як ліпопротеїн низької щільності (ЛПНЩ), може накопичуватися в кровоносних судинах, що призводить до підвищеного ризику інфарктів та інсультів. Дослідження вчених показало, що лосось містить щонайменше 30 метаболітів — невеликих молекул, що утворюються в процесі травлення або інших процесів в організмі, які сприяють його корисним властивостям. Серед них чотири були напряму пов'язані зі значним поліпшенням здоров'я серцево-судинної системи.

У дослідженні взяла участь 41 людина віком від 30 до 69 років, яких попросили протягом певного часу дотримуватися середземноморської дієти, що включає різноманітну рибу, нежирні сорти м'яса, цільні злаки, фрукти й овочі. Ця дієта відома своїми корисними властивостями, особливо в плані зміцнення здоров'я серця. У рамках дієти учасники щотижня вживали по дві порції лосося протягом двох п'ятитижневих періодів із перервою між ними.

Незважаючи на надмірну вагу або ожиріння, ні в кого з учасників не було активних метаболічних захворювань, таких як діабет 2 типу. Під час дослідження, ретельно проаналізувавши зразки їжі на наявність метаболітів, вчені виявили 1 518 сполук, 508 з яких були унікальні для лосося. Такий підхід дав змогу вченим виявити специфічні для лосося сполуки, що відповідають за його корисні властивості.

Результати дослідження особливо цікаві, оскільки вони вказують на наявність специфічних для лосося сполук і метаболітів, які, як відомо, знижують рівень холестерину. Ці речовини, багато з яких є жирами, підкреслюють важливість омега-3 жирних кислот, що містяться в лососі. В учасників із вищим рівнем цих корисних сполук у крові спостерігалося значне зниження рівня загального холестерину, холестерину ЛПНЩ, тригліцеридів і аполіпопротеїну В — маркера ризику серцевих захворювань.

Це дослідження вперше дало змогу вченим виявити біоактивні сполуки в лососі, які можуть поліпшити здоров'я серцево-судинної системи за умови включення в середземноморську дієту. Дослідження підкреслює різноманітність сімейства лососевих, відзначаючи відмінності між лососем, виловленим у дикій природі, і лососем, вирощеним на фермах, що значною мірою залежить від їхнього раціону.

Середземноморська дієта, багата на фрукти, овочі, цільне зерно, бобові, горіхи й оливкову олію, визнана чудовим вибором для здорового харчування. Це дослідження не тільки підтверджує користь лосося для здоров'я, а й сприяє стимуляції переходу на більш натуральні, багаті поживними речовинами продукти для загального благополуччя.

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