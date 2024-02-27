Причина криється в наших головах: чому нас так тягне до солодкої та солоної їжі

Багато хто з нас, починаючи дотримуватися дієти, стикається з неймовірним бажанням зірватися і побалувати себе чимось солодким. Про те чому це відбувається і про способи боротьби з цим розповіли вчені.

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Правильне харчування є важливим фактором підтримки здоров'я для багатьох із нас, особливо коли ми починаємо новий рік із новими цілями. Але саме тоді, коли ми намагаємося дотримуватися нової дієти або скинути кілька зайвих кілограмів, можна виявити, що бажання поласувати солодкими або солоними ласощами неймовірно високе і поступово зростає. І цьому є причина, знаючи яку ми зможемо ефективно відстоювати свої рішення у цієї підступної спокуси, пише The Conversation.

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Наші тіла іноді поводяться як шкідливі діти, особливо коли йдеться про цукор, каже Гейлі О'Ніл, доцентка факультету медичних наук і медицини Університету Бонда. Цукор — це не тільки солодкий інгредієнт багатьох смачних ласощів, а й основне джерело палива для нашого організму. Коли ми їмо цукор, він не тільки лоскоче наші смакові рецептори, а й посилає в мозок сигнали, які змушують нас хотіти ще. Згодом така дієта з високим вмістом цукру може зіпсувати нам настрій, порушити травлення і навіть спричинити запалення в кишечнику. Якщо ви часто тягнетеся до солодкого або до закусок, багатих на вуглеводи, це може бути пов'язано з тим, що такі продукти спричиняють стрімкий стрибок цукру в крові, а потім його падіння, внаслідок чого організм жадає швидкого енергетичного підживлення.

Окремою темою є дофамін і серотонін — дві хімічні речовини в нашому мозку, які відіграють роль у тому, наскільки щасливими і задоволеними ми почуваємося. Вживання в їжу продуктів, багатих на цукор і вуглеводи, може дати нам тимчасовий приплив радості за рахунок виділення дофаміну, який змушує нас хотіти випробувати це задоволення знову. Серотонін, з іншого боку, допомагає регулювати наш апетит і настрій. Коли рівень серотоніну падає, ми можемо виявити, що жадаємо вуглеводів більше, ніж зазвичай. Це особливо актуально для жінок, які можуть відчувати таку тягу в передменструальний період.

Потяг до вуглеводів також може бути ознакою того, що вашому організму чогось не вистачає, каже О'Ніл. Наприклад, низьковуглеводна дієта може знизити рівень інсуліну, що, своєю чергою, зменшує затримку натрію і води в організмі, що може призвести до підвищеного потягу до солоних продуктів. Крім того, надмірне скорочення вуглеводів може призвести до того, що ваш організм увійде в стан, званий кетозом, коли він спалює жир як паливо, а не вуглеводи. Цей перехід може збільшити потребу в частому сечовипусканні, що призведе до зневоднення і ще більшого бажання їсти.

Стрес або емоційні підйоми та спади також можуть змусити нас бігти на кухню за продуктами в пошуках комфорту. Коли ми відчуваємо стрес, наш організм виділяє кортизол — гормон, який може змусити нас жадати солодких закусок. Дослідження також показали, що стрес може призвести до підвищеного споживання калорій і віддавання переваги солодким ласощам.

Що ж ви можете зробити, щоб побороти цей сильний потяг до шкідливої їжі? Ось кілька стратегій, які пропонує О'Ніл:

Не виключайте зі свого раціону цілі групи продуктів. Замість цього прагніть до балансу. Включіть до раціону достатню кількість білка, щоб почуватися ситим, і не економте на багатих на клітковину продуктах, як-от овочі та цільне зерно, які допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові.

Тримайте стрес під контролем. Спробуйте техніки релаксації, такі як медитація, глибоке дихання або йога. Внутрішній спокій також допоможе вам краще розуміти сигнали організму про голод і зменшити кількість перекусів, пов'язаних зі стресом.

Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо сну. Намагайтеся спати 7-8 годин на добу. Нестача сну може порушити роботу гормонів, які контролюють відчуття голоду і потяг до їжі.

Слідкуйте за розміром порцій. Побалувати себе час від часу — це нормально, але стежте за розмірами страв, щоб не переїдати.

Боротися з тягою до їжі, намагаючись поліпшити харчування, складно, але не неможливо. Головне — знайти баланс і бути щадним до себе на цьому шляху, каже О'Ніл. Зриватися час від часу — це нормально. Головне — навчитися керувати своїми бажаннями, а не дозволяти їм керувати вами, перетворюючись на традицію.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.