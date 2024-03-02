Рідка скарбниця, про яку всі забули: мінерали хочуть видобувати з пластової води

Пластову воду традиційно вважають побічним продуктом нафтогазової промисловості, але вчені закликали переглянути її роль у майбутньому видобутку цінних ресурсів на Землі.

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У самий розпал актуальних екологічних проблем вченими було виявлено несподіване джерело цінних мінералів: пластова вода, побічний продукт нафтогазових операцій. Нове дослідження знову привернуло увагу до цього забутого ресурсу, виявивши, що він містить багатий набір елементів з періодичної таблиці, вкрай необхідних для різних галузей промисловості, пише ScienceBlog.

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Пластова вода — суміш, більш солона, ніж морська вода, і насичена мінералами, яку традиційно вважають відходами через високі витрати, пов'язані з її очищенням. Щорічно нафтогазова промисловість виробляє приголомшливий обсяг такої води. Робота доктора Хамідреза Самоуей з Техаського університету A&M включає в себе каталогізацію її вмісту і розробку методу ефективного вилучення цінних мінералів, таких як літій, рубідій і цезій, а також більш поширених елементів, таких як натрій і калій. Цей процес не тільки може зробити очищення води фінансово вигідним, а й перетворити відходи виробництва на прибуткове джерело найважливіших ресурсів.

Метод, який досліджує Самуей, охоплює низку передових технологій фільтрації, зокрема опріснення CO2, для вибіркового вилучення цих мінералів. Однак для втілення цієї ідеї в життя необхідні значні інвестиції та зміна поглядів як з боку нафтогазової галузі, так і з боку потенційних державних спонсорів, які наразі зосереджені на більш традиційних гірничодобувних підприємствах.

Дослідження Самуея являє собою переконливий аргумент на користь переоцінки пластової води не як відходів, а як прихованої скарбниці, яка може сприяти розв'язанню деяких із найсерйозніших екологічних проблем і проблем нестачі ресурсів у світі. Витягуючи цінні мінерали і переробляючи воду для корисного використання, цей інноваційний підхід може прокласти шлях до більш стійкого і економічно життєздатного майбутнього. У міру реалізації проекту він обіцяє не тільки змінити ставлення людства до видобутої води, а й запропонувати практичні рішення нагальних глобальних проблем.

Раніше Фокус писав про створення імплантату, який виробляє електрику з надлишку глюкози в організмі. Успішний метод лікування діабету 1 типу був досягнутий за допомогою імплантату, який працює подібно до чайного пакетика і самостійно заряджається цукром в організмі.

Також Фокус писав про те, що вчені створили бездротовий підшкірний зарядний пристрій. Нова розробка дасть змогу уникнути небезпечних і складних хірургічних втручань, для повторного заряджання імплантованих медичних пристроїв, що споживають електрику.