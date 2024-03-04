Убиває наших дітей: передчасні пологи почастішали через аномальну спеку

Через екстремальні температури та ліси, що горять, у зоні смертельного ризику можуть опинитися мільярди беззахисних дітей і матерів. Учені б'ють на сполох і закликають переглянути багато підходів до захисту від цих наслідків.

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Під час нещодавньої наукової роботи, у якій було ретельно проаналізовано 163 глобальні дослідження в галузі охорони здоров'я, було виявлено похмуру картину, що підкреслює жахливі наслідки зміни клімату для здоров'я наших дітей. Тривожні результати цього дослідження свідчать про погіршення становища нашого молодого покоління: вони вказують на збільшення кількості передчасних пологів, госпіталізацій і респіраторних захворювань серед немовлят, пише ScienceAlert.

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Під час дослідження з'ясувалося, що нині 600 мільйонів людей проживають у зонах із екстремальними температурами, які вважаються зовсім непридатними для проживання, і очікується, що до кінця століття ця цифра зросте вже до 3 мільярдів. У науковій роботі вчених особливо підкреслюється, що такі екстремальні температури призвели до збільшення ризику передчасних пологів у середньому на 60%. До того ж збільшення кількості спостережуваних у повітрі частинок і алергенів, спричинене лісовими пожежами, посухами та зміною пір року, значно посилює респіраторні захворювання.

Корі Бредшоу, еколог із Університету Фліндерса, висловлює свою стурбованість тим, що зміна клімату може призвести до серйозних ускладнень у мільйонів дітей у всьому світі, ставлячи їхнє життя під загрозу. В дослідженні ретельно простежується взаємозв'язок між конкретними кліматичними явищами та погіршенням стану здоров'я дітей. Інші задокументовані наслідки включають низьку вагу під час народження, зміни гестаційного віку, передчасний розрив мембрани та навіть втрату плода, що підкреслює багатогранну загрозу, яку зміна клімату становить для здоров'я дітей і матерів.

Дискурс навколо цього глобального явища часто зосереджений на його екологічних наслідках, проте це дослідження виявляє його глибокий і безпосередній вплив на наше здоров'я, особливо в країнах із високим рівнем доходу. Однак у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, менш представлених у дослідженні, ситуація, найімовірніше, ще гірша, що свідчить про те, що отримані результати можуть лише зачіпати верхівку катастрофічного айсберга. У міру того, як планета продовжує нагріватися, дедалі гострішою стає потреба в проведенні активної політики в галузі громадської охорони здоров'я та зусиль із пом'якшення наслідків цього, спрямованих на збереження здоров'я та майбутнього дітей у всьому світі на тлі різкої зміни погодних і температурних умов.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть витримати.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.