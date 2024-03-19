Майбутнє без овочів і фруктів: кишківник жителів міст перестає перетравлювати клітковину

Учені з'ясували, що в жителів міст відбуваються зміни в кишечнику, які позбавляють його можливості нормально переробляти рослинну їжу. Наслідки таких порушень можуть бути катастрофічними.

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Дослідники виявили в наших кишках крихітні форми життя, здатні руйнувати стінки рослин, про що донедавна ми мало що знали. Незважаючи на те, що ми їмо фрукти та овочі, механіка того, як ми перетравлюємо рослини, особливо целюлозу — жорсткий матеріал, з якого складаються рослини, залишалася значною мірою загадкою. Це відкриття спростовує стару думку про те, що люди не можуть переробляти целюлозу, як деякі інші тварини. Виявляється, наші кишки більше схожі на кишки корів і овець, ніж ми думали, і ми поступово втрачаємо їхню головну перевагу, пише ScienceAlert.

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Автори наукової роботи під керівництвом Сари Морайс з Університету Бен-Гуріона проаналізували зразки калу представників різних культур і вікових груп. Вони виявили, що люди з неіндустріальних суспільств мають багате розмаїття мікробів, які перетравлюють рослини, але вони майже не трапляються в тих, хто живе в сучасному, міському середовищі, йдеться в дослідженні. Передбачається, що ця зміна пов'язана з дієтою з низьким вмістом клітковини, що говорить про те, що наші сучасні звички харчування можуть призвести до зникнення цих корисних кишкових бактерій, що потенційно може вплинути на наше здоров'я в довгостроковій перспективі.

Команда вважає, що повернення цих бактерій у наш організм за допомогою добавок з клітковиною або пробіотиків може бути дієвим і важливим кроком у правильному напрямі, оскільки перші дослідження показують багатообіцяючі результати в поліпшенні здоров'я кишківника та загального самопочуття при використанні таких методик. Однак ця галузь все ще залишається новою, і вчені ще багато чого не розуміють у тому, як саме ці бактерії впливають на наш організм. За кожною позитивною властивістю може ховатися і негативний бік, що ще належить з'ясувати вченим.

Вважається, що ці бактерії потрапили до кишківника людини через тісний контакт з одомашненими тваринами тисячі років тому, допомагаючи нашим предкам ефективніше перетравлювати рослини. Але тепер, коли в нашому раціоні стає мало харчових волокон, кількість цих кишкових помічників скорочується, що створює невідомі науці ризики для нашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.