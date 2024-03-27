Порятунок для мільйонів: розроблено гель, що запобігає відшаруванню сітківки

Вчені змогли створити максимально ефективний і безпечний гель для очей на основі водоростей, який може змінити поточну складну ситуацію зі зростаючими випадками відшарування сітківки.

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У Південній Кореї існує забобон, згідно з яким вживання супу з морських водоростей перед іспитом може призвести до провалу, нібито через їхню слизькість удача або концентрація можуть "вислизнути". Хоча саме це повір'я не має наукових обґрунтувань, слизькість морських водоростей, яку приписують речовині під назвою альгінат, послужила поштовхом для проведення низки цікавих наукових досліджень. Однак вчені вивчають альгінат із морських водоростей не для кулінарних цілей, а для медичного прориву, який може змінити спосіб лікування серйозного захворювання очей, відомого як відшарування сітківки, пише News Medical.

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Відшарування сітківки схоже на те, що відбувається, коли шпалери відклеюються від стіни. Однак у цьому випадку, якщо це не виправити, це може призвести до сліпоти. Традиційно лікарі замінювали природний гель ока, який допомагає сітківці залишатися на місці, штучними наповнювачами. Однак іноді ці наповнювачі можуть створювати більше проблем, ніж вирішувати. Саме в цьому і полягає дослідження професора Хен Джун Ча. Він і команда вчених розробили новий гель на основі водоростей, який може стати більш безпечним та ефективним засобом лікування.

Ця речовина, отримана з водоростей, покликана імітувати природний гель у наших очах, відомий як склоподібне тіло. Дослідники створили гідрогель з альгінату, який не тільки безпечний для організму, а й дуже схожий на природний гель ока як за прозорістю, так і за еластичністю. Це означає, що він може допомогти утримати сітківку на місці без побічних ефектів, пов'язаних із нинішніми методами лікування. Випробування, проведені на кроликах, очі яких багато в чому схожі з людськими, виявилися багатообіцяючими і показали, що цей гель може ефективно запобігти повторному відшаруванню сітківки.

У витоках цього дослідження стоїть не просто наукова цікавість, а пошук відповіді на зростаючу потребу. Оскільки випадки відшарування сітківки зростають, особливо серед молодих людей і людей із сильною короткозорістю, пошук надійного лікування стає дедалі важливішим. Професор Ча звернув увагу на тривожне зростання відшарування сітківки та підкреслив прагнення якнайшвидше доопрацювати цей гідрогель для практичного використання. З огляду на зростаючий ринок рішень для очної хірургії, це дослідження може стати великим стрибком уперед, пропонуючи безпечніший та ефективніший варіант для тих, хто проходить вітреоретинальні операції в майбутньому.

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