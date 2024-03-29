Еліксир проти старіння знайдено: секрет зберігають загадкові істоти з 8 ногами (фото)

Дослідники вважають, що нарешті наблизилися до розгадки таємниці вічного життя — білки одного виду тварин можуть допомогти жити довше.

Related video

Тисячоліттями дослідники по всьому світу намагаються знайти те, що дасть змогу людям жити довше. Тепер учені, які вивчають загадкових істот, званих тихоходками, можливо, знайшли те, що допоможе уповільнити старіння людини, пише Daily Mail.

Тихоходки — дивовижні, майже мікроскопічні істоти, яких іноді також називають водяними ведмедями. Ці тварини здатні вижити навіть у найсуворіших умовах, які призвели б до загибелі інших форм життя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вивчаючи тихоходок, вчені виявили, що в них є білки CAHS, які утворюють гелі всередині клітин. Ці білки уповільнюють життєві процеси, запобігаючи пошкодженню клітин. Автори нового дослідження вважають, що цей гель може бути "еліксиром проти старіння", який так довго шукали люди. Результати дослідження було опубліковано в журналі Protein Science.

Білки CAHS утворюють гель усередині клітин Фото: Protein Science

У новому дослідженні група міжнародних учених ввела білки тихоходок у клітини людини та виявила, що вони сповільнюються і впадають у свого роду "сплячку". Простими словами, білки водяних ведмедів діяли на людей так само, як і на самих тихоходок.

Тепер команда вважає, що їм вдасться сповільнити старіння людини, шляхом введення наших клітин і тканин у стан анабіозу, подібно до того, як це робить тихоходка, що перебуває в стані стресу. Більш ранні дослідження вже показали, що тихоходки в стресовому стані здатні пережити величезний тиск глибокого моря, екстремально високі та низькі температури, повне зневоднення, тривалий голод, а також вакуум і радіацію космічного простору.

На цьому зображенні порівнюється один білок, який не утворює гелі, лізоцим (угорі ліворуч), з двома, які це роблять: CAHS D (унизу) і желатин (угорі праворуч) Фото: Protein Science

Секрет виживання тихоходок полягає в їхній формі анабіозу. Фактично ці тварини здатні сповільнити все своє тіло, зокрема й на мікроскопічному рівні, коли відчувають стрес. Вчені вже з'ясували, що водяні ведмеді здатні входити в стан біостазу, де можуть роками жити за повного зневоднення, поки вода знову не стане доступною.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Сільвії Санчес-Мартінес з Університету Вайомінгу, вони з колегами виявили, що секрет виживання тихоходок насправді ховається в конкретних білках, і ці білки мають аналогічний ефект на людські клітини.

Ба більше, команда також виявила, що людські клітини з білками тихоходок стають більш стійкими до стресів, наділяючи клітини людини властивостями тихоходок. Це відкриття може означати, що тихоходки є важливою зброєю в боротьбі зі старінням людини.

Клітини нирок людини, оброблені CAHS D (другий ряд зверху), пережили стрес набагато краще, ніж необроблені клітини (верхній ряд) або клітини, що пройшли генну терапію для підвищення стійкості до стресу (два нижніх ряди) Фото: Protein Science

Автори дослідження вважають, що якщо наші клітини зможуть протистояти пошкодженню ДНК від сонця або токсичного впливу, як це роблять клітини водяних ведмедів, ймовірно, нам вдасться уповільнити процес старіння.

Крім того, результати нового дослідження також можуть бути застосовані для транспортування людських стовбурових клітин або ліків, наприклад, препаратів для лікування гемофілії, які потребують охолодження. У результаті подібні ліки можна буде відправляти без охолодження, а значить більше людей зможуть отримати препарати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб уповільнити біологічне старіння: досить оселитися в потрібному місці.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.