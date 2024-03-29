Цілі країни будуть знищені: хто стане переможцем у сутичці Ґодзілли та Кінґ Конґа

Голлівудські фільми часто пропонують нам поглянути на результати сутичок культових істот на великих екранах. Але з наукового погляду, у протистоянні гігантської ящірки і величезної горили, переможцем би став лише один із них.

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У світі кіно, де фантазія не знає меж, Годзілла і Конг — титани серед чудовиськ, що уособлюють вершину жанру фільмів про гігантських істот. Однак перш ніж зануритися у фантастичне протистояння цих двох гігантів, наука пропонує трохи розібратися в реальності для визначення переможця. Розміри і маса, приписувані цим персонажам у фільмах, вражають — Годзілла досягає 177 метрів і важить понад 90 000 тонн, а Конг височить на 103 метри і важить понад 50 000 тонн. Найбільші тварини, що коли-небудь блукали Землею, зауроподові динозаври, важили близько 100 тонн і ходили на чотирьох ногах, тому зіткнення таких фантастичних гігантів потребуватиме складного аналізу, пише BBC Science Focus.

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Гіпотетична битва між цими двома створіннями вимагає ретельного дослідження їхніх можливостей, спираючись на поєднання спостережуваних ознак дикої природи і чистої фантазії для визначення справжнього переможця. Годзілла, з його товстою бронею і спинними пластинами, що нагадують анкілозавра, зображується практично невразливим, здатним наносити нищівні удари і витримувати неймовірну силу, каже доктор Даррен Нейш, палеонтолог. Його атомне дихання, фантастичний елемент, що не має аналогів у реальному світі, найімовірніше, стане вирішальним фактором у будь-якому протистоянні. Конг, навпаки, втілює в собі вершину сили та інтелекту приматів, потенційно здатних на тактику і стратегію, які могли б кинути виклик грубій силі Годзілли, що здатний стирати в прах цілі міста.

Аналіз їхньої бойової майстерності показує, що фізіологія Годзілли, оснащена руйнівною ядерною енергією, і його грізний захист дають йому явну перевагу. Його здатність наносити руйнівні енергетичні удари з відстані могла б приголомшити Конга перш, ніж мавпа змогла б використати свій інтелект або хитрість. Однак спритність, інтелект і використання інструментів Конга, натхненні реальними приматами, дають змогу припустити, що за сприятливих обставин він може стати грізним супротивником для ящера, пустивши в хід підручні засоби.

Але в підсумку їхнє гіпотетичне зіткнення схиляється на користь Годзілли. Незважаючи на вражаючі атрибути Конга, масштаб могутності Годзілли, його радіоактивна природа, броньована шкіра і переважна фізична сила роблять його переможцем у цьому фантастичному двобої, спираючись на банальну перевагу в мощі, з якою складно було б впоратися навіть істоті, що володіє людським інтелектом.

Раніше Фокус писав про знаходження скам'янілості осетра віком 66 млн років. Ці водні істоти були бажані завдяки своєму соковитому м'ясу та цінній ікрі. Однак зараз вони на межі зникнення.

Також Фокус писав про те, чи можуть стародавні гігантські акули досі жити на Землі. Мегалодони мільйони років тому були найбільшими морськими хижаками. Ходять чутки, що ці гігантські акули не вимерли, а продовжують жити в глибинах океанів.