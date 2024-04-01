Остання карта в рукаві: щось на Землі може охолодити планету або змусить її закипіти

У новому дослідженні, заснованому на простих рівняннях, вчені змогли пролити світло на невизначеність щодо того, як хмари в майбутньому вплинуть на клімат планети.

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Хмари мають два основних впливи на глобальну температуру Землі: охолоджують планету, відбиваючи сонячне світло, або зігрівають її, виступаючи своєрідною ізоляцією від радіації планети. Однак вченим досі надзвичайно важливо спрогнозувати яку роль хмари відіграють у подальшому кліматичному сценарії Землі, пише PHYS.org.

У новому дослідженні команда з Ексетерського університету та Динамічної Метеорологічної лабораторії в Парижі створили модель, що пророкує, як зміни площі поверхні купчасто-дощових хмар з ковадлом (грозових хмар, поширених у тропіках) вплинуть на кліматичне майбутнє Землі та сценарій глобального потепління планети.

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За словами провідного автора дослідження Бретта МакКіма, їхня з командою модель заснована на простих рівняннях і вони вже змогли протестувати її, підтвердивши ефективність. Таким чином автори дослідження стверджують, що вони фактично можуть знизити невизначеність у прогнозах клімату, які є сьогодні.

Модель учених показує, що зміна площі "ковадла" має менший вплив на глобальне потепління, ніж вважалося раніше. Водночас яскравість хмар, що залежить від їхньої товщини, все ще залишається маловивченою. МакКім вважає, що саме яскравість хмар сьогодні вважається однією з найбільших перешкод для прогнозування майбутнього глобального потепління.

Зміна земного клімату — надзвичайно складний процес, проте вчені вважають, що деякі його аспекти все ж можна спростити. Наприклад, у цьому дослідженні команда спростила хмари до основних характеристик: високі чи низькі, а також їхній розмір і температура. У результаті вчені змогли написати рівняння і створити модель, яку потім їм вдалося протестувати на хмарах, що спостерігаються.

За словами авторів дослідження, їм вдалося більш ніж удвічі зменшити невизначеність щодо впливу площі поверхні "ковадла" на глобальне потепління Землі. Надалі вчені планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти, як яскравість хмар може вплинути на потепління планети. У результаті, об'єднавши дані цих двох досліджень, команда сподівається зрозуміти, яку роль у зміні клімату відіграють хмари в кінцевому підсумку.

Раніше Фокус писав про те, що які існують типи хмар і як вони утворюються.