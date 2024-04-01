Зміцнює мозок і подовжує життя: вчені розповіли про переваги винограду

Виноград є поширеними і популярними ласощами, проте його переваги виходять за межі звичайних смакових властивостей, заявили вчені.

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Команда вчених з Університету Західної Нової Англії вивчили повсякденний виноград, і їхні висновки здивували медичну спільноту. Їхнє дослідження, опубліковане в кількох наукових журналах, показує, що виноград може бути не просто смачною закускою — він може бути дуже корисним для нашого здоров'я, впливаючи на все, від роботи печінки до здоров'я мозку, і навіть на роботу наших генів, пише Knowridge.

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У дослідженні, проведеним під керівництвом доктора Джона Пеццуто, підкреслюється, як виноград бореться з жировою хворобою печінки — поширеною проблемою, пов'язаною з високожировим харчуванням у західній культурі. Якщо з'їдати майже двох чашок винограду на день, можна не тільки призупинити розвиток жирової хвороби печінки, а й збільшити термін життя на 4–5 років, стверджують автори. Річ в антиоксидантах, що містяться у винограді, які допомагають боротися з окислювальним стресом. Передбачається, що вживання винограду може призвести до змін в експресії генів, які підвищують захисні сили організму.

Крім здоров'я печінки, команда дослідників виявила, що виноград може відігравати ключову роль у збереженні гостроти розуму. Вони з'ясували, що виноград може покращувати поведінку і когнітивні функції, потенційно забезпечуючи захист від погіршення, яке відбувається під час дієти з високим вмістом жирів і старіння. Крім того, вони вивчили, як виноград впливає на метаболізм, і виявили, що його вживання може змінити процес переробки поживних речовин і виробництва енергії в кращий бік.

Це дослідження є вагомим аргументом на користь включення винограду в наш щоденний раціон. І річ тут не тільки в потенційних перевагах для здоров'я, як-от збільшення тривалості життя або поліпшення роботи мозку, а й у тому, що звичайний вибір раціону може глибоко вплинути на наше загальне самопочуття. Хоча команда закликає до проведення додаткових досліджень для повного розуміння цих механізмів, очевидно, що виноград може зіграти важливу роль у зміцненні нашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як тропічні рослини споюють тварин у своїх корисливих цілях. Тропічний ліс зберігає в собі п'янку таємницю — фрукти, що ростуть там, містять алкоголь, а ссавці, які їх поглинають, не можуть ним насититися.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб позбавити вино неприємного запаху. Дослідники вважають, що нові пластини можна буде використовувати на будь-якому етапі виробництва і вони позбавлять від запаху "гуми" або "тухлих яєць".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.