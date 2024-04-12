Варто обережно добирати слова: вчені з'ясували, чи допомагає нам підтримка партнера

Підтримка у важкий момент нашого життя може стати порятунком для багатьох із нас, але вчені з'ясували, що деякі способи її прояву можуть лише погіршити і без того складну ситуацію.

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У Бінгемтонському університеті було проведено дослідження, присвячене впливу позитивної підтримки з боку партнерів на рівень стресу. Аналізуючи взаємодію 191 подружньої пари, дослідники з'ясували, як спосіб і сприйняття підтримки впливають на рівень кортизолу, гормону стресу. Вони з'ясували, що підтримувальне спілкування, особливо якщо воно сприймається одержувачем як турбота і підтвердження, незвичайно впливає на нашу здатність справлятися з важкими подіями, пише Neuroscience News.

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Вчені під керівництвом професора Річарда Меттсона з'ясували, що вирішальну роль відіграє не тільки наявність підтримки, а й те, як вона сприймається і надається. Позитивна підтримка, що характеризується співчуттям і схваленням, була пов'язана зі зниженням показників стресу, тоді як негативна взаємодія, така як зневажлива або байдужа поведінка, мала зворотний ефект. Це підкреслює важливість того, як партнери повідомляють нам про свою підтримку, припускаючи, що тон, який використовується, може мати більший вплив, ніж вимовлені слова. Цей висновок особливо важливий, адже різні люди по-різному висловлюють свої емоції, і цей вираз не завжди буває вдалим, що може дуже сильно нашкодити.

Дослідження також показало, що вихідний рівень кортизолу може передбачити динаміку взаємодії та сприйняття під час дискусії, що засвідчило взаємозв'язок біологічних маркерів стресу і поведінки у стосунках. Ширше сприйняття чуйності партнера з плином часу визначало негайну реакцію на його жести підтримки, позначивши тим самим важливість накопиченого досвіду підтримки в управлінні стресом.

У майбутньому дослідницька група планує вивчити різні стратегії спілкування та їхню ефективність у різних демографічних групах подружніх пар. Вони мають намір уточнити розуміння підтримувальних взаємодій та їхнього біологічного впливу, можливо, використовуючи альтернативні кортизолу біологічні маркери стресу. Це дослідження дає вченим можливість розробити підхід до цілеспрямованого втручання для підвищення якості стосунків і наголошує на глибокому впливі взаємної підтримки на благополуччя, як на емоційному, так і на біологічному рівні.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

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