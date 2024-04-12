Стоит осторожно подбирать слова: ученые выяснили, помогает ли нам поддержка партнера

Поддержка в трудный момент нашей жизни может стать спасением для многих из нас, но ученые выяснили, что некоторые способы ее проявления могут лишь усугубить и без того сложную ситуацию.

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В Бингемтонском университете было проведено исследование, посвященное влиянию позитивной поддержки со стороны партнеров на уровень стресса. Анализируя взаимодействие 191 супружеской пары, исследователи выяснили, как способ и восприятие поддержки влияют на уровень кортизола, гормона стресса. Они обнаружили, что поддерживающее общение, особенно если оно воспринимается получателем как забота и подтверждение, необычным образом влияет на нашу способность справляться с тяжелыми событиями, пишет Neuroscience News.

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Ученые под руководством профессора Ричарда Мэттсона выяснили, что решающую роль играет не только наличие поддержки, но и то, как она воспринимается и оказывается. Позитивная поддержка, характеризующаяся сочувствием и одобрением, была связана со снижением показателей стресса, в то время как негативное взаимодействие, такое как пренебрежительное или безразличное поведение, имело обратный эффект. Это подчеркивает важность того, как партнеры сообщают нам о своей поддержке, предполагая, что используемый тон может иметь большее влияние, чем произнесенные слова. Данное заключение особенно важно, ведь разные люди по-разному выражают свои эмоции, и это выражение не всегда бывает удачным, что может очень сильно навредить.

Исследование также показало, что исходный уровень кортизола может предсказать динамику взаимодействия и восприятие в ходе дискуссии, что показало взаимосвязь биологических маркеров стресса и поведения в отношениях. Более широкое восприятие отзывчивости партнера с течением времени определяло немедленную реакцию на его жесты поддержки, обозначив тем самым важность накопленного опыта поддержки в управлении стрессом.

В будущем исследовательская группа планирует изучить различные стратегии общения и их эффективность в разных демографических группах супружеских пар. Они намерены уточнить понимание поддерживающих взаимодействий и их биологического воздействия, возможно, используя альтернативные кортизолу биологические маркеры стресса. Это исследование дает ученым возможность разработать подход к целенаправленному вмешательству для повышения качества отношений и подчеркивает глубокое влияние взаимной поддержки на благополучие, как на эмоциональном, так и на биологическом уровне.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

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