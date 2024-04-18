Морський слон проплив 200 км і повернувся в канадське місто, з якого його вивезли (відео)

Морського слона на прізвисько Емерсон перевезли зі столиці Британської Колумбії та залишили далеко від людей. Але через шість днів він повернувся, водночас щодня пропливав по 34 км.

Related video

Морський слон вагою понад 200 кг, якого заради його ж безпеки перевезли на віддалений пляж у Канаді, проплив приблизно 200 км, щоб повернутися у своє рідне місто Вікторія. Тут він піднімався сходами, переходив дорогу і гуляв парками. Про це повідомляє The Independent.

Морського слона на прізвисько Емерсон у кузові фургона перевезли зі столиці Британської Колумбії та залишили далеко від людей.

Однак у понеділок, 15 квітня, Департамент рибальства та океанів підтвердив, що дворічний морський слон пропливав приблизно 34 км на день, щоб повернутися до вод біля Вікторії. Лише через шість днів після того, як 5 квітня його перевезли на невідомий пляж на півночі острова Ванкувер.

За словами Моргана Ван Кірка з Fisheries and Oceans Canada, який допоміг перевезти Емерсона, він був вкрай засмучений і спочатку вирішив, що тварина ніяк не могла повернутися назад.

"Але так, це його будинок, і він дає нам про це знати", — пояснив Ван Кірк.

Морський слон здобув популярність у місті Вікторія через те, що з'являвся в неочікуваних місцях: на квіткових клумбах, у міських парках і жвавих дорогах.

Попри популярність, присутність тварини була небезпечною, оскільки люди навколо неї поводяться ризиковано, наприклад, намагаються погладити та зробити селфі.

Тюлень Емерсон

Екологи стурбовані можливою шкодою як для людей, так і для самої тварини. Вони кажуть, що, можливо, доведеться знову перемістити її, щоб вона могла завершити процес линяння.

Зазвичай це відбувається у квітні та травні й триває від трьох до п'яти тижнів.

Морський слон Емерсон

Тварини скидають волосяний покрив і верхній шар шкіри, згодом волосся знову відростає.

Емерсона намагалися переселити чотири рази з міркувань його ж безпеки, тому що він намагався переходити жваві вулиці, підійматися сходами та гуляв клумбами.

Зоозахисники наполягають, що популярність тварини шкодить. Багато людей підходять надто близько, намагаються зробити з ним селфі.

В одному з випадків дитину підштовхували доторкнутися до Емерсона за ніс.

"Він не тільки більший за бурого ведмедя, він важить понад 220 кг, це дика тварина", — пояснив Ван Кіра.

Нагадаємо, що туристки зняли з дерева милих тваринок, які виявилися ведмежатами та позували для селфі.

Також повідомлялося, що стерв'ятники "напилися" після пірнання в сміттєвий бак і не могли літати.