Поверне сліпим можливість бачити: зоровий імплант розміром із нейрон розробили вчені

Незвичайний пристрій, незважаючи на свої розміри, має досить велику роздільну здатність. Вчені не збираються зупинятися на досягнутому і хочуть зробити картинку ще чіткішою.

Related video

Дослідники з Технологічного університету Чалмерса (Швеція), Фрайбурзького університету і Нідерландського інституту нейронаук розробили революційний очний імплантат, призначений для лікування сліпоти. Цей новий пристрій унікально малий, розміром з нейрон, і забезпечений тонко сконструйованими електродами, які можуть імітувати візуальну інформацію в мозку, пише Study Finds.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Сліпота зазвичай виникає через пошкодження самого ока, а не зорової кори головного мозку, яка, як і раніше, готова приймати візуальні дані. Традиційні імплантати стикалися з такими проблемами, як громіздкість і потенційне рубцювання мозку, що ускладнювало довгострокову інтеграцію. Інноваційний імплантат долає ці проблеми, будучи винятково мініатюрним і міцним, що обіцяє менш інвазивне і більш ефективне лікування, йдеться в дослідженні.

Важливо

Хворобу Альцгеймера підтвердили у 94%: учені назвали явну ознаку ускладнення

Марія Асплунд, професорка біоелектроніки в Університеті Чалмерса, пояснює, що хоча зображення, яке ми сприймаємо, не буде повністю повторювати наш первинний зір, воно нагадуватиме простіше візуальне уявлення, як плями світла на темній дошці, що спалахують, щоб передати інформацію. Новий дизайн дає змогу розмістити безліч електродів — кожен з яких являє собою піксель — на одному невеликому імплантаті, що підвищує чіткість зображення.

У дослідженні також розповідається про матеріали, з яких виготовлений імплантат. Спеціальний некорозійний провідний полімер покриває крихітні металеві деталі, запобігаючи їхньому руйнуванню і забезпечуючи довговічність імплантату. Це досягнення дуже важливе, оскільки традиційні металеві імплантати можуть піддаватися корозії, що призводить до ускладнень зі здоров'ям.

Дослідницька група з оптимізмом дивиться в майбутнє і тепер має намір поліпшити імплантат, щоб він міг підтримувати тисячі електродів, значно покращуючи роздільну здатність візуальної інформації, яку він може надати. Це дослідження не тільки дає надію людям, які страждають від сліпоти, а й встановлює новий стандарт у галузі медичних імплантатів.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.