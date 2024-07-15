Знайдено баланс: учені назвали ідеальну кількість годин, що проводяться за екранами, для дітей

У сучасному світі цифрові розваги нерідко займають більшу частину активного дня дітей і підлітків, що не завжди добре впливає на їхню поведінку. Проте вченим вдалося з'ясувати кількість годин, за якої їхній стан і поведінка не погіршуються.

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Нещодавнє дослідження показало, що різке скорочення часу, який діти проводять за екранами, лише до трьох годин на тиждень може значно поліпшити їхнє психічне здоров'я і поведінку всього за два тижні. Такий метод, хоч і радикальний, позитивно впливає на стан дітей, впевнені автори, пише StudyFinds.

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У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open і проведеному під керівництвом доктора Єспера Шмідта-Перссона з Університету Південної Данії, взяли участь 89 родин із 181 дитиною віком від 4 до 17 років. Під час дослідження ці сім'ї були розділені на дві групи: одна продовжувала дотримуватися звичних годин, проведених за екраном, а інша скоротила цей час до трьох годин на тиждень на людину, що значно менше звичайних семи–восьми годин на день, які багато дітей проводять біля екранів розважальних пристроїв.

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Уже через два тижні діти в групі зі скороченим екранним часом продемонстрували помітні поліпшення в загальній поведінці та емоційному стані. Використовуючи опитувальник "Сильні сторони і труднощі" (SDQ), дослідники виявили, що ці діти перейшли з категорії "прикордонних" у категорію "нормальних" щодо поведінкових труднощів. Це швидке поліпшення передбачає потенційну користь навіть короткострокового скорочення часу, проведеного за екраном, для психічного здоров'я дітей, підсумували автори.

Зокрема, у дослідженні спостерігалося значне поліпшення інтерналізаційних симптомів, як-от емоційні проблеми та труднощі з однолітками, а також просоціальної поведінки, що охоплює уважність і допомогу іншим. Ці результати свідчать про те, що обмеження екранного часу допомагає дітям краще справлятися зі своїми емоціями і більш позитивно взаємодіяти з однолітками.

Доктор Шмідт-Перссон уточнив, що тригодинне обмеження стосується саме екранного часу у вільний час, виключаючи необхідне використання екрану для виконання шкільних завдань, що свідчить про поміркованість, а не повне виключення екранного часу, як правильну тактику. З огляду на сучасний цифровий ландшафт, у якому екранний час дітей сягнув безпрецедентного рівня, це дослідження надає своєчасні та практичні висновки для батьків.

Згідно з опитуваннями, багато дітей і підлітків щодня проводять від семи до восьми годин біля екранів з розважальною метою, не враховуючи використання екранів в освітніх цілях. Хоча попередні дослідження вказували на зв'язок між надмірним перебуванням біля екрана і поганим психічним здоров'ям, це дослідження — одне з перших, яке встановило причинно-наслідковий зв'язок за допомогою рандомізованого контрольованого випробування.

Дослідники виступають за збалансований підхід до використання екрану, закликаючи сім'ї встановлювати розумні обмеження і разом з дітьми займатися альтернативними видами діяльності. Результати дослідження пропонують батькам чітку і досяжну мету: обмеження екранного часу до трьох годин на тиждень може принести значну користь, включно з поліпшенням емоційного стану, поліпшенням стосунків з однолітками та зростанням просоціальної поведінки, якщо цього вимагає ситуація.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.