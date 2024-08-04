У всьому винна "любов": окситоцин виявився шкідливим для тих, хто страждає від апное сну

Багато людей самі того не знаю страждають від цього небезпечного захворювання, перестаючи дихати уві сні. Однак нещодавно вчені дізналися, що певні гормони, присутні в нашому організмі, перетворюються на справжніх шкідників у цей момент.

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Апное сну, стан, що характеризується тимчасовим припиненням дихання під час нічного відпочинку, часто призводить до підвищення тиску, тим самим збільшуючи ризики серцевих ускладнень. Нещодавні дослідження виявили дві ключові хімічні речовини мозку, які суттєво впливають на цей взаємозв'язок і можуть відкрити нові шляхи для його лікування, пише Live Science.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Девіда Клайна з ветеринарного коледжу Університету Міссурі та опубліковане в журналі The Journal of Physiology, було присвячене вивченню того, як окситоцин, також відомий як "гормон кохання", і кортикотропін-генеруючий гормон (CRH) впливають на стовбур нашого мозку — найважливішу його ділянку, яка відповідає за мимовільні функції, включно з регуляцією кров'яного тиску.

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Ці нейрогормони, відомі своєю роллю в соціальній комунікації та реакції на стрес, відповідно, були вивчені на предмет їхнього впливу на тиск після гіпоксії — стану нестачі кисню, що імітує напади апное уві сні. Доктор Клайн пояснив, що гіпоксія викликає рефлекс на збільшення дихання і тиску, щоб забезпечити надходження насиченої киснем крові до основних органів.

У дослідженні брали участь дві групи лабораторних щурів: одну піддавали впливу нормального рівня кисню, а іншу — періодичному впливу низького рівня кисню, щоб відтворити апное уві сні. Протягом десяти днів зразки стовбура мозку цих щурів аналізували для вимірювання активності нейронів і впливу окситоцину та CRH. Результати показали, що гіпоксія явно посилює вплив цих нейрогормонів на стовбур мозку.

У щурів, які зазнали впливу низького вмісту кисню, спостерігалося підвищене виділення окситоцину і CRH, а також збільшення кількості їхніх рецепторів у стовбурі мозку. Це призвело до посилення сигналу в сенсорному центрі стовбура мозку, що дає змогу припустити, що апное уві сні лише посилює ефект цих хімічних речовин, які підвищують тиск. Клайн припустив, що саме повторювані гіпоксичні епізоди під час апное уві сні можуть поступово підвищувати його. Такий тривалий вплив може назавжди змінити ділянки мозку, що контролюють тиск, і підтримувати його високий рівень навіть поза гіпоксичними подіями.

Хоча в дослідженні не були вивчені точні механізми, поточні наукові роботи вчених спрямовані на розкриття цих шляхів, що може призвести до створення цільових методів лікування цієї небезпечної хвороби. Майбутні методи лікування можуть включати препарати, спрямовані на модуляцію активності окситоцину і CRH саме в тих областях стовбура мозку, які страждають від апное уві сні, вважають автори.

Прокопіо Гама де Барселлос Фільо, постдокторант з лабораторії Клайна і автор дослідження, виділив специфічність, необхідну для такого лікування, оскільки ці хімічні речовини можуть знижувати кров'яний тиск і в інших областях мозку. Хоча це дослідження і відкриває шлях до потенційних методів лікування, Клайн попередив, що клінічне застосування на людях залишається далеким від реальності. Вченим необхідні подальші дослідження, щоб виявити додаткові хімічні речовини і розробити точні заходи їх комплексного впливу.

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