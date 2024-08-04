Во всем виновата "любовь": окситоцин оказался вреден тем, кто страдает от апноэ сна

Многие люди сами того не знаю страдают от этого опасного заболевания, переставая дышать во сне. Однако недавно ученые узнали, что определенные гормоны, присутствующие в нашем организме превращаются в настоящих вредителей в этот момент.

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Апноэ сна, состояние, характеризующееся временным прекращением дыхания во время ночного отдыха, часто приводит к повышению давления, тем самым увеличивая риски сердечных осложнений. Недавние исследования выявили два ключевых химических вещества мозга, которые существенно влияют на эту взаимосвязь и могут открыть новые пути для ее лечения, пишет Live Science.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Дэвида Клайна из ветеринарного колледжа Университета Миссури и опубликованное в журнале The Journal of Physiology, было посвящено изучению того, как окситоцин, также известный как "гормон любви", и кортикотропин-генерирующий гормон (CRH) влияют на ствол нашего мозга — важнейшую его область, отвечающую за непроизвольные функции, включая регуляцию кровяного давления.

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Эти нейрогормоны, известные своей ролью в социальной коммуникации и реакции на стресс, соответственно, были изучены на предмет их влияния на давление после гипоксии — состояния недостатка кислорода, которое имитирует приступы апноэ во сне. Доктор Клайн объяснил, что гипоксия вызывает рефлекс на увеличение дыхания и давления, чтобы обеспечить поступление насыщенной кислородом крови к основным органам.

В исследовании участвовали две группы лабораторных крыс: одну подвергали воздействию нормального уровня кислорода, а другую — периодическому воздействию низкого уровня кислорода, чтобы воспроизвести апноэ во сне. В течение десяти дней образцы ствола мозга этих крыс анализировались для измерения активности нейронов и влияния окситоцина и CRH. Результаты показали, что гипоксия явно усиливает влияние этих нейрогормонов на ствол мозга.

У крыс, подвергшихся воздействию низкого содержания кислорода, наблюдалось повышенное выделение окситоцина и CRH, а также увеличение количества их рецепторов в стволе мозга. Это привело к усилению сигнала в сенсорном центре ствола мозга, что позволяет предположить, что апноэ во сне лишь усиливает эффект этих химических веществ, повышающих давление. Клайн предположил, что иммено повторяющиеся гипоксические эпизоды при апноэ во сне могут постепенно повышать его. Такое длительное воздействие может навсегда изменить области мозга, контролирующие давление, и поддерживать его высокий уровень даже вне гипоксических событий.

Хотя в исследовании не были изучены точные механизмы, текущие научные работы ученых направлены на раскрытие этих путей, что может привести к созданию целевых методов лечения этой опасной болезни. Будущие методы лечения могут включать препараты, направленные на модуляцию активности окситоцина и CRH именно в тех областях ствола мозга, которые страдают от апноэ во сне, считают авторы.

Прокопио Гама де Барселлос Фильо, постдокторант из лаборатории Клайна и автор исследования, выделил специфичность, необходимую для такого лечения, поскольку эти химические вещества могут снижать кровяное давление и в других областях мозга. Хотя это исследование и открывает путь к потенциальным методам лечения, Клайн предупредил, что клиническое применение на людях остается далеким от реальности. Ученым необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить дополнительные химические вещества и разработать точные меры их комплексного воздействия.

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