Сон определяет сознание. Насколько по-разному реагируют интроверты и экстраверты на отсутствие сна

Исследования показывают, что интроверты и экстраверты по-разному реагируют на недостаток сна, особенно после напряженного дня, насыщенного социальными контактами.

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Исследователи Американской академии медицины и сна, во главе с доктором психологических наук Трейси Л. Рупп, анализировали разницу в реакции экстравертов и экстравертов на депривацию (отсутствие) сна. Несмотря на то, что интроверты не спали 22 часа, они оказались более бодрыми на следующий день по сравнению со своими противоположниками, пишет Spring.

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Способность интровертов сохранять бдительность может быть связана с более высоким уровнем возбуждения коры головного мозга. И наоборот, экстраверты, которые часто стремятся к социальному взаимодействию, более подвержены потере сна после насыщенного событиями дня. Эта уязвимость была отмечена в исследовании, в котором экстраверты, оказавшиеся в социально насыщенной среде, продемонстрировали большую восприимчивость к депривации сна, чем те, кто находился в менее социально насыщенной обстановке. Доктор Трейси Л. Рупп, возглавлявшая исследование, прокомментировала: "Экстраверты, оказавшиеся в социально обогащенной обстановке, оказались более уязвимы к последующему лишению сна, чем экстраверты, оказавшиеся в идентичной, но социально обедненной обстановке".

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В исследовании приняли участие 48 человек, которые выполняли задания в течение 12 часов индивидуально или в группах, а затем 22 часа находились в состоянии бодрствования. Периодические тесты на бдительность показали, что хотя интроверты и экстраверты обычно имеют схожий режим сна в обычных условиях, интроверты лучше справлялись с заданиями после лишения сна. Такая устойчивость интровертов может быть обусловлена генетическими факторами, влияющими на их реакцию на социальное взаимодействие и лишение сна.

Социальное взаимодействие требует значительных усилий и регулирования внимания и бдительности, что может объяснить более высокую потребность в восстановлении у экстравертов. Доктор Рупп добавила: "Эти данные имеют практическое значение для сменной работы и военных операций, а также теоретическое значение для понимания индивидуальных различий, влияющих на уязвимость или устойчивость к потере сна".

Это исследование подчеркивает важность понимания индивидуальных различий в реакции на недостаток сна, что может иметь практическое применение в различных областях, от сменного графика работы на производстве до военных операций.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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