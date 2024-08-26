Дві головні причини провалу: психолог розповів, чому багатьом людям не щастить у коханні

Пошук партнера, з яким ми готові провести все наше життя дається не так просто мільйонам людей, які часто шукають причини невдач зовсім не там де варто, вважають психологи. У спробі змінити ситуацію, вони разом із вченими вивчили це явище і зібрали список головних проблем і методів їх вирішення.

Related video

Знайти любов може бути непросто, навіть якщо ми докладаємо до цього всіх зусиль, щоб налагодити стосунки з іншими людьми. Легко звинувачувати зовнішні чинники, як-от час або відсутність підходящої людини, але насправді перешкоди можуть бути внутрішніми і важливими для розуміння та зміни ситуації, пише Forbes.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Визнання особистих бар'єрів має вирішальне значення для побудови стосунків, яких ми прагнемо, каже психолог Марк Треверс. Одна із серйозних проблем, що може стати на заваді стосункам — наявність нереалістичних стандартів. Хоча підтримувати певні очікування корисно, коли ці стандарти стають необґрунтованими, вони можуть стати на заваді.

Часто це відбувається через потребу в самозахисті або завищене почуття власної гідності, коли пошук партнера стає радше турботою про самолюбство, ніж справжнім зв'язком. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Social and Personal Relationships, висунуло ідею про те, що надмірна ідеалізація може погіршити стосунки, створюючи нереалістичні очікування, що зрештою призводить до незадоволеності потенційних партнерів, каже Треверс.

Ще однією серйозною перешкодою на шляху до кохання є наявність переконань, що передують саморуйнуванню. Вони можуть проявлятися у вигляді почуття негідності, страху розбитого серця або переконаності в тому, що стосунки приречені на невдачу. Такі переконання часто сягають корінням минулого досвіду або суспільних установок і можуть призвести до поведінки, яка відштовхує любов. Наприклад, страх розбитого серця може змусити людину саботувати стосунки, перш ніж у них з'явиться шанс стати більш серйозними.

Дослідження показали, що ранній негативний досвід може вплинути на навички стосунків у більш пізньому віці, сприяючи виникненню цих саморуйнівних моделей, пояснює Треверс. Розв'язання цих проблем включає в себе самоаналіз і перегляд розповіді, яку ви побудували навколо стосунків. Піддавши сумніву обґрунтованість цих переконань і змінивши їх, ми зможемо відкрити для себе здоровіші й повноцінніші зв'язки, вважає психологиня. Відпустивши перфекціонізм і самосаботаж, можна прокласти шлях до стосунків, заснованих на довірі, повазі та справжній любові.

Раніше Фокус писав про те, що психопатія також не є виключно негативною рисою на думку психологів. Психопати можуть прожити все життя і не знати про свій діагноз.

Також Фокус писав про особисті якості, які не дають нам вірити фейковим новинам . Згідно з дослідженням, проникливість відіграє вирішальну роль у здатності оцінювати точність інформації.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.