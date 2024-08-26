Две главные причины провала: психолог рассказал, почему многим людям не везет в любви

Поиск партнера, с которым мы готовы провести всю нашу жизнь дается не так просто миллионам людей, которые часто ищут причины неудач совсем не там где стоит, считают психологи. В попытке изменить ситуацию, они вместе с учеными изучили данное явление и собрали список главных проблем и методов их решения.

Related video

Обрести любовь может быть непросто, даже если мы прилагаем к этому все усилия, чтобы наладить отношения с другими людьми. Легко винить внешние факторы, такие как время или отсутствие подходящего человека, но на самом деле препятствия могут быть внутренними и важными для понимания и изменения ситуации, пишет Forbes.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Признание личных барьеров имеет решающее значение для построения отношений, к которым мы стремимся, говорит психолог Марк Треверс. Одна из серьезных проблем, которая может помешать отношениям — наличие нереалистичных стандартов. Хотя поддерживать определенные ожидания полезно, когда эти стандарты становятся необоснованными, они могут помешать.

Часто это происходит из-за потребности в самозащите или завышенного чувства собственного достоинства, когда поиск партнера становится скорее заботой о самолюбии, чем подлинной связью. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, выдвинуло идею о том, что чрезмерная идеализация может ухудшить отношения, создавая нереалистичные ожидания, что в конечном итоге приводит к неудовлетворенности потенциальных партнеров, говорит Треверс.

Еще одним серьезным препятствием на пути к любви является наличие убеждений, предшествующих саморазрушению. Они могут проявляться в виде чувства недостойности, страха разбитого сердца или убежденности в том, что отношения обречены на неудачу. Такие убеждения часто уходят корнями в прошлый опыт или общественные установки и могут привести к поведению, которое отталкивает любовь. Например, страх разбитого сердца может заставить человека саботировать отношения, прежде чем у них появится шанс стать более серьезными.

Исследования показали, что ранний негативный опыт может повлиять на навыки отношений в более позднем возрасте, способствуя возникновению этих саморазрушительных моделей, объясняет Треверс. Решение этих проблем включает в себя самоанализ и пересмотр повествования, которое вы построили вокруг отношений. Подвергнув сомнению обоснованность этих убеждений и изменив их, мы сможем открыть для себя более здоровые и полноценные связи, считает психолог. Отпустив перфекционизм и самосаботаж, можно проложить путь к отношениям, основанным на доверии, уважении и подлинной любви.

Ранее Фокус писал о том, что психопатия также не является исключительно негативной чертой , по мнению психологов. Психопаты могут прожить всю жизнь и не знать о своем диагнозе.

Также Фокус писал о личных качествах, которые не дают нам верить фейковым новостям . Согласно исследованию, проницательность играет решающую роль в способности оценивать точность информации.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.