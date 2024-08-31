Смерть чекає за містом: рак набагато частіше вбиває жителів сіл, заявили вчені

Вчені б'ють на сполох з приводу невтішної статистики виживання жителів сільської місцевості за наявності колоректального раку, порівняно з міськими жителями. Вчені висловилися про можливі причини і способи виправити ситуацію, що склалася.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило тривожні відмінності в показниках виживання пацієнтів з ранньою стадією колоректального раку (КРР) у сільських і міських районах. Схоже, що місце проживання серйозно впливає на шанси виживання при смертельно небезпечному захворюванні, і врахування цього фактора може значно вплинути на хід лікування, пише HealthDay.

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Дослідження, проведене Менг-Хан Цай, доктором філософії з Інституту профілактики Джорджії при Університеті Огасти, та опубліковане в журналі JAMA Network Open, показує, що в людей із КРР, які мешкають у сільських регіонах, п'ятирічна виживаність значно нижча, ніж у тих, хто мешкає в містах. Аналіз, в якому розглядалися дані 58 200 пацієнтів з КРР кишечника, виявлених в рамках програми Surveillance, Epidemiology, and End Results Program в період з 2006 по 2015 рік, виявив виразний вплив географічного положення на результати лікування пацієнтів.

Результати показують, що загалом пацієнти, які проживають у небідних і несільських районах, мають найвищий показник п'ятирічного виживання — 72%. Навпаки, у пацієнтів, які мешкають у районах постійної бідності, незалежно від того, чи є вони сільськими, чи міськими, виживаність нижча — 67%. Особливо яскраво ця відмінність проявляється серед молодих пацієнтів: у пацієнтів віком від 20 до 29 років, які мешкають у бідних сільських районах, виживаність становила лише 64%.

Дослідження також показало, що проживання тільки в сільській місцевості саме по собі підвищує ризик смерті від колоректального раку в 1,1-1,4 раза порівняно з міськими жителями, причому коефіцієнт небезпеки варіюється залежно від вікової групи. Перетин сільської місцевості та бідності лише посилює ці ризики. У пацієнтів, які проживають як у сільській місцевості, так і в бідних районах, ризик смертності в 1,1-1,5 раза вищий, порівняно з міськими жителями.

Примітно, що в дослідженні підкреслюється, що пацієнти у віці від 30 до 39 років у цих умовах піддаються найбільшому ризику — коефіцієнт у них становить 1,51. Ці дані свідчать про те, що поєднання чинників, включно з діагнозами на пізніших стадіях, недостатнім страхуванням і потенційно нижчою якістю лікування в сільській місцевості, можуть сприяти більш несприятливим результатам.

Наукова робота вчених звертає увагу на нагальну необхідність цілеспрямованих заходів щодо усунення нерівності в охороні здоров'я, з якою стикається сільське населення, особливо молоді дорослі, що можуть бути більш вразливими через економічні та географічні проблеми. Результати дослідження узгоджуються з більш широкими дискусіями про справедливість в охороні здоров'я і важливість поліпшення доступу до високоякісної онкологічної допомоги в недостатньо обслуговуваних регіонах.

Раніше Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.