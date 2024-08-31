Смерть поджидает за городом: рак гораздо чаще убивает жителей сел, заявили ученые

Ученые бьют тревогу по поводу неутешительной статистики выживания жителей сельской местности при наличии колоректального рака, по сравнению с городскими жителями. Ученые высказались о возможных причинах и способах исправить сложившуюся ситуацию.

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Недавнее исследование ученых выявило тревожные различия в показателях выживаемости пациентов с ранней стадией колоректального рака (КРР) в сельских и городских районах. Похоже, что место жительства серьезно влияет на шансы выживаемости при смертельно опасном заболевании и учтение этого фактора может значительно повлиять на ход лечения, пишет HealthDay.

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Исследование, проведенное Менг-Хан Цай, доктором философии из Института профилактики Джорджии при Университете Огасты, и опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что у людей с КРР, проживающих в сельских регионах, пятилетняя выживаемость значительно ниже, чем у тех, кто живет в городах. Анализ, в котором рассматривались данные 58 200 пациентов с КРР кишечника, выявленных в рамках программы Surveillance, Epidemiology, and End Results Program в период с 2006 по 2015 год, выявил отчетливое влияние географического положения на результаты лечения пациентов.

Результаты показывают, что в целом пациенты, проживающие в небедных и несельских районах, имеют самый высокий показатель пятилетней выживаемости — 72%. Напротив, у пациентов, проживающих в районах постоянной бедности, независимо от того, являются ли они сельскими или городскими, выживаемость ниже — 67%. Особенно ярко это различие проявляется среди молодых пациентов: у пациентов в возрасте от 20 до 29 лет, проживающих в бедных сельских районах, выживаемость составила всего 64%.

Исследование также показало, что проживание только в сельской местности само по себе повышает риск смерти от колоректального рака в 1,1-1,4 раза по сравнению с городскими жителями, причем коэффициент опасности варьируется в зависимости от возрастной группы. Пересечение сельской местности и бедности лишь усугубляет эти риски. У пациентов, проживающих как в сельской местности, так и в бедных районах, риск смертности в 1,1-1,5 раза выше по сравнению с городскими жителями.

Примечательно, что в исследовании подчеркивается, что пациенты в возрасте от 30 до 39 лет в этих условиях подвергаются наибольшему риску — коэффициент у них составляет 1,51. Эти данные свидетельствуют о том, что сочетание факторов, включая диагнозы на более поздних стадиях, недостаточное страхование и потенциально более низкое качество лечения в сельской местности, могут способствовать более неблагоприятным исходам.

Научная работа ученых обращает внимание на настоятельную необходимость целенаправленных мер по устранению неравенства в здравоохранении, с которым сталкивается сельское население, особенно молодые взрослые, которые могут быть более уязвимы в силу экономических и географических проблем. Результаты исследования согласуются с более широкими дискуссиями о справедливости в здравоохранении и важности улучшения доступа к высококачественной онкологической помощи в недостаточно обслуживаемых регионах.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.