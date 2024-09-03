Впіймали блискавку в алмаз: вчені зробили унікальне відкриття, вивчаючи дорогоцінне каміння

Сучасні пристрої та медичні апарати, наскільки б вони не були унікальними, обмежені багатьма технологіями минулого. Однак детально вивчивши алмази, вчені змогли виявити в них властивості, здатні здійснити квантову революцію.

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Алмаз відомий своєю сліпучою красою і надзвичайною твердістю, але їхній потенціал виходить далеко за рамки звичайних ювелірних прикрас. Одне з найдивовижніших відкриттів, пов'язаних з цим мінералом — їхня здатність проводити електрику, імітуючи мініатюрний удар блискавки. Ця незвичайна властивість може зробити революцію в найрізноманітніших галузях, включно з квантовою, вважають вчені. І судячи з усього, світ став на крок ближче до революційних проривів, пише Pursuit.

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На відміну від кремнієвих чіпів, які використовуються в даний час у більшості електронних пристроїв, які можуть перегріватися і мають обмежену напругу, алмази можуть запропонувати більш ефективну альтернативу, хоча це, безсумнівно, звучить дуже дорого. Однак дослідження показують, що електроніка на основі алмазів може скоротити втрати енергії на 75%, що дуже важливо, з огляду на те, що близько 10% всієї вироблюваної електроенергії у світі просто втрачається через обмеження, пов'язані з кремнієм.

Однак з алмазами неймовірно складно працювати — їм важко надати форму, з'єднати з металами і модифікувати для конкретних цілей. Нещодавнє відкриття, зроблене дослідниками з Мельбурнського університету, Університету RMIT і Міського коледжу Нью-Йорка, пролило світло на те, як саме алмази проводять електрику. Використовуючи передові методи мікроскопії, дослідники помітили, що коли в алмаз подається електричний струм, він тече тонкими, схожими на нитки незвичайними каналами. Ці канали разюче схожі на те, як утворюються блискавки в небі, де невидимі шляхи іонізованого газу створюють шлях для видимої блискавки.

Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, було зосереджене на особливих дефектах в алмазі, відомих як азотно-вакансійні (NV) центри, які, за іронією долі, як дефекти, відіграють вирішальну роль у тому, як алмаз проводить електрику. Світячи зеленим лазером на алмаз, дослідники змогли генерувати і спостерігати електричний струм у режимі реального часу.

Електрони рухалися через алмаз, створюючи ці блискавкоподібні нитки, які можуть стати ключем до розробки нових електронних пристроїв на основі алмазу. Це відкриття — більше, ніж просто науковий курйоз і теоретичні ідеї. Розуміння того, як алмази проводять електрику, може призвести до створення електроніки, яка буде набагато ефективнішою та довговічнішою, ніж та, що зроблена з кремнію. І хоча ми ще не дійшли до того, щоб побачити подібні пристрої, що працюють на алмазах, у повсякденному житті, це дослідження знаменує собою захопливий крок до такої можливості, що може здійснити прорив у багатьох галузях, від медицини до космічної галузі.

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