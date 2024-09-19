Ламає життя із самого дитинства: учені з'ясували найчастішу причину розвитку шизофренії

Шизофренія є важким захворюванням, що руйнує повсякденне життя хворих. Нещодавно вчені з'ясували, що поширена проблема, яка зустрічається в дитячому віці, лише збільшує шанси її розвитку.

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Недавнє дослідження вчених виявило критичний зв'язок між індексом маси тіла (ІМТ) у дитинстві та майбутнім ризиком розвитку шизофренії. Підвищена вага виявилася небезпечною не тільки для фізичного здоров'я, а й для психологічних ускладнень, на які можуть бути схильні тисячі дітей, пише HealthDay.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances і проведеному Пей Сяо і його колегами з Пекінської дитячої лікарні в Китаї, використовували великі дані Консорціуму психіатричної геноміки і дослідження FinnGen. Вчені вивчили причинно-наслідкові зв'язки між ІМТ у дитинстві та в дорослому віці й різними психічними захворюваннями, включно з хворобою Альцгеймера, тривожністю, великим депресивним розладом, обсесивно-компульсивним розладом (ОКР) і шизофренією.

Отримані результати свідчать про значний зв'язок між підвищеним ІМТ у дитинстві та підвищеним ризиком розвитку шизофренії в більш пізньому віці. Хоча вищий ІМТ у дорослому віці корелював зі зниженням ризику розвитку ОКР і шизофренії, саме ІМТ у дитинстві чинив більш виражений і прямий вплив на ймовірність розвитку шизофренії.

У дослідженні використовувався багатовимірний аналіз менделівської рандомізації для підтвердження цього причинно-наслідкового зв'язку, який, як виявилося, не залежить від ІМТ дорослої людини та інших факторів способу життя. Утім вченими не було виявлено причинно-наслідкового зв'язку між дитячим ІМТ та іншими психіатричними показниками, такими як тривожність або великий депресивний розлад. Автори наголосили на важливості втручання в ранньому віці для розв'язання проблеми дитячого ожиріння як профілактичного заходу проти довгострокових проблем із психічним здоров'ям.

Докази, представлені в цьому дослідженні, закликають до розробки цілеспрямованої політики та стратегій охорони здоров'я для пом'якшення потенційних наслідків для психічного здоров'я, пов'язаних із дитячим ожирінням, вважають автори. За словами дослідників, ці дані підкреслюють критичну важливість втручання на ранніх етапах життя для пом'якшення довгострокових наслідків дитячого ожиріння для психічного здоров'я.

Поширеність дитячого ожиріння у світі зростає, і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозувала, що ще 2020 року вже понад 39 мільйонів дітей у віці до 5 років могли мати надмірну вагу або ожиріння. З огляду на нові дані, що пов'язують дитячий індекс маси тіла з шизофренією, ця статистика свідчить про зростаючу проблему громадської охорони здоров'я, що виходить за межі фізичного здоров'я і поширюється на сферу психічного благополуччя.

Експерти в галузі охорони здоров'я давно виступають за більш комплексну політику громадської охорони здоров'я, спрямовану на харчування і фізичну активність дітей у ранньому віці, щоб стримати зростаючі показники дитячого ожиріння і пов'язані з ним ризики для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали розвиток шизофренії з концентрацією вітаміну D у матері. Дослідження показало, що коріння шизофренії може бути пов'язане з рівнем материнського вітаміну D, який відіграє важливу роль у формуванні клітин, відповідальних за вироблення дофаміну.

Також Фокус писав про те, що вживання канабісу пов'язане з 30% випадків шизофренії у молодих людей. Хоча багато хто вважає випадкове вживання канабісу нешкідливим, недавні дослідження свідчать про зворотне.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.