Механізм самознищення організму: вчені розповіли, як температура впливає на розвиток раку

Онкологічні захворювання продовжують поширюватися світом, забираючи безліч життів, тож науковці всіляко намагаються знайти способи їх зупинити. У своїх пошуках вони несподівано виявили, що наша імунна система сама провокує їхній розвиток.

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Дослідження, проведене в Медичному центрі Університету Вандербільта, дало змогу по-новому поглянути на те, як температура впливає на імунні клітини, зокрема на підмножину Т-клітин, що дає потенційне пояснення ролі хронічного запалення в розвитку раку, пише Technology Networks.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science Immunology, було присвячене клітинній відповіді на тепло — відносно невивченій галузі в імунології. Хоча жар є поширеним симптомом під час інфекцій, його вплив на імунні клітини досі не було повністю вивчено. Це дослідження усунуло прогалину, демонструючи, як висока температура, характерна для лихоманки, стимулює імунну функцію, спричиняючи водночас стрес і пошкодження певних Т-клітин. Джефф Ретмелл, професор імунобіології Корнеліуса Вандербільта та автор дослідження, наголосив, що більшість аналізувань впливу температури проводили в сільському господарстві, відзначивши складність вивчення зміни температури у тварин через стрес, який вона провокує.

Лабораторний підхід до вивчення Т-клітин за підвищених температур показав, що, хоча ці клітини посилюють свій метаболізм і запальні реакції, вони також відчувають значний стрес. "Лише деякі намагалися зрозуміти, що відбувається, коли змінюється температура", — пояснив Ратмелл. Ключовим аспектом дослідження стала робота Даррена Хайнцмана, аспіранта лабораторії Ратмелла. У його батька розвинулося аутоімунне захворювання, яке супроводжувалося постійною лихоманкою, що викликало у Хайнцмана інтерес до розуміння впливу стійкої високої температури тіла на імунну систему.

Хайнцман культивував Т-клітини за температури 39 градусів за Цельсієм і виявив, що Т-клітини-помічники (Th1) не тільки підвищують свою активність, а й стикаються з мітохондріальним стресом, ушкодженням ДНК, а в деяких випадках — і з загибеллю клітин. Цікаво, що дослідники відзначили: не всі клітини Th1 піддавалися однаковому впливу. Тоді як одні клітини гинули, інші адаптувалися, стаючи більш життєздатними і проліферуючи ефективніше.

Молекулярний механізм, що лежить в основі цієї реакції, пов'язаний із порушенням роботи мітохондріального білкового комплексу, відомого як комплекс 1 електронно-транспортного ланцюга (ETC1), який виробляє клітинну енергію. Це порушення призвело до пошкодження ДНК і активувало білок-супресор пухлини p53, ключовий елемент у відновленні ДНК і регуляції клітинної смерті.

Дослідження пояснило, чому лихоманка, хоч і корисна для стримування імунних реакцій, може призвести до шкідливих наслідків за тривалого її збереження. Отримані результати дають змогу вченим припустити, що клітини, схильні до хронічного запалення і спеки, можуть накопичувати мутації, якщо вони не можуть належно відновити пошкодження ДНК, що потенційно може призвести до розвитку раку.

Цей механізм узгоджується з даними про те, що до 25% ракових захворювань пов'язані з хронічним запаленням, як зазначив Хайнцман у своєму дослідженні. Ці відкриття доповнюють розуміння того, як хронічне запалення, що часто характеризується тривалим підвищенням температури тканин, сприяє утворенню пухлин. Дослідження також відкриває можливості для подальшого вивчення того, як імунні клітини адаптуються до стресових чинників довкілля та що це означає для захворювань, у яких запалення відіграє вирішальну роль, як-от хвороба Крона та ревматоїдний артрит, де подібна поведінка клітин спостерігалася у зразках пацієнтів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.