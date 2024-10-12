Їхня мета виправдовує засоби: психолог розповів, як не потрапити під вплив маніпуляторів

Наші соціальні звички, що розвиваються протягом десятків тисяч років, є складним механізмом. Деякі недобросовісні й небезпечні особистості користуються ним і людьми навколо у своїх цілях, але їх можуть заздалегідь видати кілька рис характеру.

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Макіавеллізм, утворений від імені італійського філософа Нікколо Макіавеллі, часто асоціюється з маніпулятивними стратегіями, спрямованими на отримання особистої вигоди. Як риса особистості він належить до "темної тетради" рис, поряд із нарцисизмом, психопатією та садизмом. Потрапити під вплив таких людей можна досить просто, ставши їхнім інструментом, про що попереджають психологи, перелічуючи риси, за якими їх легко можна заздалегідь вирахувати, пише Forbes.

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Для людей із високим рівнем макіавеллізму характерні емоційна відстороненість, маніпулювання та брехлива поведінка. Однією з основних рис макіавеллізму є емоційна дисфункція, пояснює психолог Марк Треверс. Люди з високим рівнем цієї риси схильні демонструвати відсутність емоційного зв'язку, часто здаються холодними або цинічними. Ця емоційна відстороненість охоплює такі специфічні вади, як алекситимія, нездатність розпізнавати або описувати емоції, і ангедонія, знижена здатність відчувати задоволення.

Незважаючи на свою відстороненість, ці люди певною мірою вміють читати соціальні сигнали, використовуючи їх для особистих маніпуляцій, попереджає Треверс. Однак їм бракує глибшої, когнітивної емпатії, необхідної для щирого розуміння емоцій інших людей. Така емоційна сліпота може призвести до згубної поведінки, оскільки ці люди не відчувають зворотного зв'язку, який міг би утримати їх від заподіяння шкоди.

Ще одна центральна риса макіавеллізму — схильність використовувати обман заради особистої вигоди. Такі люди часто дотримуються переконання, що "мета виправдовує засоби", що дозволяє їм маніпулювати ситуацією, не відчуваючи моральної відповідальності. Їхній цинічний світогляд ще більше віддаляє їх від оточуючих, оскільки вони проєктують свої власні маніпулятивні нахили на тих, хто їх оточує.

Особливо за життя з такими людьми страждають стосунки, оскільки, як свідчать дослідження, люди з високим рівнем макіавеллізму часто відчувають недовіру і незадоволеність у стосунках. Наприклад, дослідження, опубліковане 2017 року в журналі Europe's Journal of Psychology, показало, що жінки з високим рівнем макіавеллізму сприймають своїх партнерів як менш надійних і менш відданих стосункам. Пізніше дослідження, опубліковане в журналі Personality and Individual Differences 2023 року, засвідчило, що макіавеллісти також менш поблажливі та більш схильні до помсти, коли вважають, що до них проявляється несправедливість. Цей спосіб мислення може проявлятися в професійному або академічному середовищі, де вони можуть намагатися підірвати успіх інших людей зі злості.

Хоча ці риси можуть бути руйнівними, важливо визнати, що макіавеллізм існує в певному спектрі, каже Треверс. Не всі люди з такими нахилами поводяться руйнівно в усіх ситуаціях. У деяких випадках люди можуть проявляти макіавеллізм меншою мірою або демонструвати його тільки в певних обставинах. Проте люди, які страждають від цієї риси характеру, часто стикаються з цинічним світоглядом, емоційною відстороненістю і прагненням до контролю.

Для людей з макіавеллістською особистістю дуже важливо встановлювати чіткі межі. Для тих, хто розпізнав у собі подібні тенденції, звернення по професійну допомогу може відкрити шлях до здоровіших і збалансованіших стосунків, що зрештою дасть змогу розірвати порочне коло маніпуляцій і недовіри.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.