Их цель оправдывает средства: психолог рассказал, как не попасть под влияние манипуляторов

Наши социальные привычки, развивающиеся на протяжении десятков тысяч лет, являются сложным механизмом. Некоторые недобросовестные и опасные личности пользуются им и людьми вокруг в своих целях, но их могут заранее выдать несколько черт характера.

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Макиавеллизм, образованный от имени итальянского философа Никколо Макиавелли, часто ассоциируется с манипулятивными стратегиями, направленными на получение личной выгоды. Как черта личности он относится к "темной тетраде" черт, наряду с нарциссизмом, психопатией и садизмом. Попасть под влияние таких людей можно довольно просто, став их инструментом, о чем предупреждают психологи, перечисляя черты, по которым их легко можно заранее вычислить, пишет Forbes.

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Для людей с высоким уровнем макиавеллизма характерны эмоциональная отстраненность, манипулирование и лживое поведение. Одной из основных черт макиавеллизма является эмоциональная дисфункция, объясняет психолог Марк Треверс. Люди с высоким уровнем этой черты склонны демонстрировать отсутствие эмоциональной связи, часто кажутся холодными или циничными. Эта эмоциональная отстраненность включает в себя такие специфические недостатки, как алекситимия, неспособность распознавать или описывать эмоции, и ангедония, сниженная способность испытывать удовольствие.

Несмотря на свою отстраненность, эти люди в определенной степени умеют читать социальные сигналы, используя их для личных манипуляций, предупреждает Треверс. Однако им не хватает более глубокой, когнитивной эмпатии, необходимой для искреннего понимания эмоций других людей. Такая эмоциональная слепота может привести к пагубному поведению, поскольку эти люди не испытывают обратной связи, которая могла бы удержать их от причинения вреда.

Еще одна центральная черта макиавеллизма — склонность использовать обман ради личной выгоды. Такие люди часто придерживаются убеждения, что "цель оправдывает средства", что позволяет им манипулировать ситуацией, не чувствуя моральной ответственности. Их циничное мировоззрение еще больше отдаляет их от окружающих, поскольку они проецируют свои собственные манипулятивные наклонности на тех, кто их окружает.

Особенно при жизни с такими людьми страдают отношения, поскольку, как показывают исследования, люди с высоким уровнем макиавеллизма часто испытывают недоверие и неудовлетворенность в отношениях. Например, исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Europe's Journal of Psychology, показало, что женщины с высоким уровнем макиавеллизма воспринимают своих партнеров как менее надежных и менее преданных отношениям. Более позднее исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences в 2023 году, показало, что макиавеллисты также менее снисходительны и более склонны к мести, когда считают, что к ним проявляется несправедливость. Этот образ мышления может проявляться в профессиональной или академической среде, где они могут пытаться подорвать успех других людей из злобы.

Хотя эти черты могут быть разрушительными, важно признать, что макиавеллизм существует в определенном спектре, говорит Треверс. Не все люди с такими наклонностями ведут себя разрушительно во всех ситуациях. В некоторых случаях люди могут проявлять макиавеллизм в меньшей степени или демонстрировать его только в определенных обстоятельствах. Тем не менее, люди, страдающие от этой черты характера, часто сталкиваются с циничным мировоззрением, эмоциональной отстраненностью и стремлением к контролю.

Для людей с макиавеллистской личностью очень важно устанавливать четкие границы. Для тех, кто распознал в себе подобные тенденции, обращение за профессиональной помощью может открыть путь к более здоровым и сбалансированным отношениям, что в конечном итоге позволит разорвать порочный круг манипуляций и недоверия.

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