Знезброїли небезпечну хворобу: вчені знайшли вразливе місце смертельного виду раку

Рак яєчників є важким і небезпечним захворюванням із високими показниками смертності та витонченими методами захисту від лікування. Однак нещодавно вчені виявили його ахіллесову п'яту, що прокладе шлях до ефективних методів терапії.

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У недавньому дослідженні, проведеному в Медичній школі Ікан при Маунт-Сінай, вчені визначили, як пухлини раку яєчників створюють середовище, стійке до імунотерапії, і виявили потенційну лікарську мішень, яка може порушити цю стійкість. Це є важливим відкриттям, оскільки може прокласти шлях до ефективних методів лікування, які значно підвищують виживаність при цьому захворюванні, пише Mount Sinai.

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У дослідженні, опублікованому 30 жовтня в журналі Cell, використовували передові методи просторової геноміки і моделі тварин, а для підтвердження отриманих результатів вчені вивчили зразки пухлин пацієнтів із раком яєчників. Воно показало, що клітини раку виробляють інтерлейкін-4 (IL-4) — молекулу, яка зазвичай асоціюється з астмою та екземою, яка утворює захисний шар навколо пухлини, утримуючи імунні клітини на відстані та роблячи пухлину більш стійкою до імунотерапії.

Дослідження припускає, що препарати, схвалені Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), що блокують IL-4, можуть бути використані для ослаблення захисту пухлин і підвищення їх сприйнятливості до імунотерапії. З огляду на те, що рак яєчників має один із найвищих показників смертності, що забирає життя 50% пацієнтів протягом п'яти років, такий підхід може запропонувати нову надійну стратегію боротьби.

Імунотерапія вже показала багатообіцяльні результати в таких видах раку, як меланома і рак легень, завдяки впливу на PD-1-шлях, однак за раку яєчників низький рівень мутацій у пухлині та IL-4-опосередковані бар'єри обмежують її ефективність. Під керівництвом доктора Алесії Баккаріні дослідницька група застосувала новий метод геноміки Perturb-map, заснований на редагуванні генів за допомогою CRISPR з можливістю просторової візуалізації. Цей метод дозволив їм спостерігати за наслідками сотень змін генів, точно визначивши IL-4 як ключовий фактор, що дає змогу пухлинам ухилятися від імунних атак.

Після видалення гена IL-4 з ракових клітин пухлини ставали вразливими для лікування анти-PD-1, даючи змогу імунним клітинам проникати в злоякісні клітини та ефективно їх знищувати. Навіть у гетерогенному пухлинному середовищі, що містило IL-4-продуковані та IL-4-дефіцитні клітини, імунна система ефективно знищувала ці клітини, демонструючи потенційний шлях подолання стійкості цього раку. Подальші експерименти показали, що інтерлейкін-4 працює, програмуючи макрофаги, тип імунних клітин, діяти як захисники ракових клітин. Коли його активність блокувалася, макрофаги втрачали цей захисний ефект, дозволяючи Т-клітинам атакувати пухлину.

Ці висновки було підтверджено аналізом зразків пухлин пацієнтів із раком яєчників, де в макрофагах було виявлено сліди IL-4, що вказує на аналогічну захисну роль пухлини у людей. У світлі цих результатів учені наголосили на потенціалі впливу не тільки на ракові клітини, а й на мікрооточення пухлини. Для підтвердження того, що блокування IL-4 може принести значну користь пацієнтам із раком яєчників, необхідно провести клінічні випробування, які можуть бути прискорені, оскільки деякі потрібні препарати вже схвалені FDA. Доктор Баккаріні висловила оптимізм, заявивши: "Рак яєчників — це захворювання, яке так важко виявити на ранній стадії, а якщо діагноз поставлено, то часто вже надто пізно... Ці результати можуть змінити життя мільйонів пацієнток на краще".

Команда фахівців Маунт-Синай вже почала досліджувати дію дупілумабу в поєднанні з анти-PD-1 терапією у пацієнтів із раком легенів, показавши багатообіцяльні попередні результати. Якщо цей підхід виявиться успішним, він може стати новим перспективним напрямком у лікуванні раку яєчників, що дає надію на поліпшення результатів лікування пацієнтів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.