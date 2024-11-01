Обезоружили опасную болезнь: ученые нашли уязвимое место смертельного вида рака

Рак яичников является тяжелым и опасным заболеванием, с высокими показателями смертности и изощренными методами защиты от лечения. Однако недавно ученые обнаружили его Ахиллесову пяту, что проложит путь к эффективным методам терапии.

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В недавнем исследовании, проведенном в Медицинской школе Икан при Маунт-Синай, ученые определили, как опухоли рака яичников создают среду, устойчивую к иммунотерапии, и обнаружили потенциальную лекарственную мишень, которая может нарушить эту устойчивость. Это является важным открытием, поскольку может проложить путь к эффективным методам лечения, значительно повышающим выживаемость при данном заболевании, пишет Mount Sinai.

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В исследовании, опубликованном 30 октября в журнале Cell, использовались передовые методы пространственной геномики и модели животных, а для подтверждения полученных результатов учеными были изучены образцы опухолей пациентов с раком яичников. Оно показало, что клетки рака вырабатывают интерлейкин-4 (IL-4) — молекулу, обычно ассоциирующуюся с астмой и экземой, которая образует защитный слой вокруг опухоли, удерживая иммунные клетки на расстоянии и делая опухоль более устойчивой к иммунотерапии.

Исследование предполагает, что препараты, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), блокирующие IL-4, могут быть использованы для ослабления защиты опухолей и повышения их восприимчивости к иммунотерапии. Учитывая, что рак яичников имеет один из самых высоких показателей смертности, уносящий жизни 50% пациентов в течение пяти лет, такой подход может предложить новую надежную стратегию борьбы.

Иммунотерапия уже показала многообещающие результаты в таких видах рака, как меланома и рак легких, благодаря воздействию на PD-1-путь, однако при раке яичников низкий уровень мутаций в опухоли и IL-4-опосредованные барьеры ограничивают ее эффективность. Под руководством доктора Алессии Баккарини исследовательская группа применила новый метод геномики Perturb-map, основанный на редактировании генов с помощью CRISPR с возможностью пространственной визуализации. Этот метод позволил им наблюдать за последствиями сотен изменений генов, точно определив IL-4 как ключевой фактор, позволяющий опухолям уклоняться от иммунных атак.

При удалении гена IL-4 из раковых клеток опухоли становились уязвимыми для лечения анти-PD-1, позволяя иммунным клеткам проникать в злокачественные клетки и эффективно их уничтожать. Даже в гетерогенной опухолевой среде, содержащей IL-4-продуцирующие и IL-4-дефицитные клетки, иммунная система эффективно уничтожала эти клетки, демонстрируя потенциальный путь преодоления устойчивости этого рака. Дальнейшие эксперименты показали, что интерлейкин-4 работает, программируя макрофаги, тип иммунных клеток, действовать как защитники раковых клеток. Когда его активность блокировалась, макрофаги теряли этот защитный эффект, позволяя Т-клеткам атаковать опухоль.

Эти выводы были подтверждены анализом образцов опухолей пациентов с раком яичников, где в макрофагах были обнаружены следы IL-4, что указывает на аналогичную защитную роль опухоли у людей. В свете этих результатов ученые подчеркнули потенциал воздействия не только на раковые клетки, но и на микроокружение опухоли. Для подтверждения того, что блокирование IL-4 может принести значительную пользу пациентам с раком яичников, необходимо провести клинические испытания, которые могут быть ускорены, поскольку некоторые нужные препараты уже одобрены FDA. Доктор Баккарини выразила оптимизм, заявив: "Рак яичников — это заболевание, которое так трудно обнаружить на ранней стадии, а если диагноз поставлен, то зачастую уже слишком поздно… Эти результаты могут изменить жизнь миллионов пациенток к лучшему".

Команда специалистов Маунт-Синай уже начала исследовать действие дупилумаба в сочетании с анти-PD-1 терапией у пациентов с раком легких, показав многообещающие предварительные результаты. Если этот подход окажется успешным, он может стать новым перспективным направлением в лечении рака яичников, дающим надежду на улучшение результатов лечения пациентов.

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